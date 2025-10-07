A- A+

RECIFE Outubro Rosa: show de Priscila Senna e convidadas encanta pacientes do Hospital de Câncer de PE Cantoras Carina Lins, Thayzinha, Andrielly e Yannis também se apresentaram no jardim da unidade hospitalar

Foi com a música “Nove da Manhã” que a cantora de brega Priscila Senna abriu um pocket show realizado no jardim do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), em Santo Amaro, no Centro do Recife.

A apresentação começou por volta das 12h15 e contou com participações especiais de grandes nomes da cena brega pernambucana, como Carina Lins, Andrielly Souza, Thayzinha e Yannis.

Priscila, que está comemorando 15 anos de carreira em 2025, dedicou o evento aos pacientes, colaboradores e acompanhantes da instituição, compondo o calendário de ações do "Outubro Rosa", mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Outros sucessos dela também animaram o público.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a artista se mostrou feliz com mais um ano de parceria com o HCP, promovendo um evento dedicado principalmente às mulheres.

“Eu amo estar aqui. Já tem mais de 15 anos que eu venho fazer parte dessa festa tão linda, dar a voz e a minha imagem para mostrar as mulheres que é importante fazer o autocuidado e o exame do toque. Para mim é lindo demais receber esse carinho, nessa tarde maravilhosa. Vamos animar todo mundo aqui”, declarou a cantora.

Já Carina, que é conhecida desde o início dos anos 2000 como a "menina do lenço", à frente de grandes bandas como a Carícias, cantou músicas como "Eu Vou Calar Sua Boca" e "Pra Conhecer Uma Mulher".

Thayzinha abriu a apresentação com "Sem Você"; Andrielly Souza cantou "Por Amor"; e Yannis agitou o público com "Não Vou Me Submeter".

Foram quase duas horas de show, e o público não perdeu uma música sequer. Sabia todas as letras na ponta da língua.

Carina Lins e Priscila Senna

Andrielly Souza e Priscila Senna

Yannis e Priscila Senna

Público dançou ao som do brega

Público dançou ao som do brega

Público dançou ao som do brega

Público dançou ao som do brega

Significado

Com 46 anos, a professora de educação infantil Elisabete Bandeira trata o câncer de mama há seis. Ela está na fase de quimioterapia com medicamentos que não apresentam cor (quimioterapia branca). Ela vem de Palmares, na Mata Norte do estado, semanalmente, para fazer o tratamento no HCP. Assim que Priscila Senna chegou ao jardim, Bandeira foi as lágrimas.

“Esse é um momento muito importante para nós, que vivemos aqui. Esse hospital é como se fosse a minha segunda casa. Eu sou bem tratada em tudo. Tem médicos e enfermeiros bons. Todos me tratam muito bem. Aqui eu tenho vários colegas, inclusive de outras cidades”, comentou.

Câncer é pauta o ano inteiro

Segundo a superintendente do HCP, Cláudia Barbosa, a instituição trata da prevenção e tratamento do câncer de mama durante o ano inteiro, mas em outubro esses serviços são intensificados.

“Neste mês, além de um show como esse, a gente tem feito palestras, entrevistas e orientações. As mamografias são feitas o ano inteiro e são intensificadas em outubro. As pessoas conseguem marcar no nosso site. São vários eventos orientativos para que a gente possa ficar cada vez melhor”, declarou ela.

Diariamente, ainda segundo a superintendente, são realizados pelo menos 40 exames de mamografia na unidade filantrópica. Esse exame, conforme protocolo do Ministério da Saúde, é destinado às mulheres que tenham 40 anos ou mais.

Lorena Sofia, que é doutora em enfermagem do hospital, vê com positividade a realização desse pocket show destinado aos pacientes. Para ela, a oportunidade é um ato de celebração da vida.

“Muitas mulheres que estão em tratamento aqui no hospital precisam de uma motivação a mais. Principalmente aquelas que estão no processo para o diagnóstico. Muitas mulheres que sequer entraram no hospital um dia têm medo de um dia ter um diagnóstico para câncer, mas isso não significa que é o fim da vida. Existe, sim, cura para o câncer de mama, quando detectado precocemente”, explicou.

“Temos vários outros serviços, como unidades móveis, por exemplo. As pessoas também podem conseguir solicitar o exame na Atenção Primária à Saúde. O HCP está aqui para receber quem apresentar alterações nesses exames. Estamos focados no tratamento do câncer, mas também oferecemos o rastreamento”, destacou.

Carinho com os fãs

Após as apresentações, as cantoras de brega desceram da passarela sobre o jardim, atenderam os fãs com selfies e prometeram voltar no próximo ano.

