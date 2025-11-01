S�b, 01 de Novembro

Saúde

Outubro Rosa: shopping no Recife recebe mamógrafo móvel em ação neste sábado (1)

Exames de mamografia serão oferecidos gratuitamente no Shopping Boa Vista, na área central da cidade

Shopping Boa Vista oferece exame de mamografia gratuito para o público neste sábado (1&ordm;)Shopping Boa Vista oferece exame de mamografia gratuito para o público neste sábado (1º) - Foto: Divulgação

Mesmo com a chegada do mês de novembro, a programação referente ao Outubro Rosa segue a todo vapor no Shopping Boa Vista, na área central do Recife. 

Fornecido pela Secretaria de Saúde do Recife, o mamógrafo móvel estará disponível para o público do shopping neste sábado (1º). 

Serão disponibilizadas 80 vagas para a realização de exames de mamografia, sendo 40 pela manhã e 40 pela tarde. 

Para participar, é necessário ser mulher ou homem trans com idade entre 50 e 74 anos, portar um documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS e comprovar que mora no Recife. 

Além das mamografias, haverá distribuição de preservativos, realização de testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e auriculoterapia.

Doação
O projeto também realizará uma campanha de doação de cabelos para pessoas com câncer de mama. Aqueles que tiverem interesse em participar da ação terá o apoio especial da loja Browbar.

O estabelecimento oferecerá corte gratuito para quem participar da iniciativa. É preciso apenas fazer o agendamento diretamente na Browbar localizada no centro de compras.

Os únicos requisitos necessários são que os fios doados devem ter, no mínimo, 40cm de comprimento e estejam sem química e limpos. 

