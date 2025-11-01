A- A+

Outubro Rosa: shopping no Recife recebe mamógrafo móvel em ação neste sábado (1)

Mesmo com a chegada do mês de novembro, a programação referente ao Outubro Rosa segue a todo vapor no Shopping Boa Vista, na área central do Recife.

Fornecido pela Secretaria de Saúde do Recife, o mamógrafo móvel estará disponível para o público do shopping neste sábado (1º).

Serão disponibilizadas 80 vagas para a realização de exames de mamografia, sendo 40 pela manhã e 40 pela tarde.

Para participar, é necessário ser mulher ou homem trans com idade entre 50 e 74 anos, portar um documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS e comprovar que mora no Recife.

Além das mamografias, haverá distribuição de preservativos, realização de testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e auriculoterapia.

Doação

O projeto também realizará uma campanha de doação de cabelos para pessoas com câncer de mama. Aqueles que tiverem interesse em participar da ação terá o apoio especial da loja Browbar.



O estabelecimento oferecerá corte gratuito para quem participar da iniciativa. É preciso apenas fazer o agendamento diretamente na Browbar localizada no centro de compras.

Os únicos requisitos necessários são que os fios doados devem ter, no mínimo, 40cm de comprimento e estejam sem química e limpos.

