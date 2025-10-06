A- A+

Outubro Rosa Centro universitário no Recife oferece mamografia gratuita para mulheres acima dos 40 anos Quem for também receberá auxílio de estudantes e professores dos cursos de Odontologia, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Psicologia

Com a chegada do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, oferece exame de mamografia gratuita nesta segunda-feira (6), das 8h às 17h.

A campanha busca atender o público feminino com idade acima dos 40 anos. A ideia é reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

As mulheres interessadas em participar deverão se inscrever previamente neste link.

Um mamógrafo móvel da Prefeitura do Recife será fornecido para a instituição de ensino durante a iniciativa.

Além do exame, as mulheres também receberão o auxílio de estudantes e professores dos cursos de Odontologia, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Psicologia.

Haverá, ainda, orientação ao público sobre a importância do autoexame, como realizá-lo e outros cuidados em relação à saúde.

Outubro Rosa

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2021, o câncer de mama teve a maior incidência de morte entre as brasileiras, com um total de 18.139 óbitos registrados.

Representada pelo laço cor-de-rosa, a campanha incentiva a conscientização ao ajudar mulheres a entenderem melhor seu corpo.

O movimento internacional Outubro Rosa incentiva o compartilhamento de informações sobre fatores de risco e métodos de prevenção à doença, além de ensinar sobre a detecção precoce de nódulos e tumores.

Serviço

Mamografia gratuita na Unit-PE

Data e hora: 6 de outubro (segunda-feira), das 8h às 17h

Local: Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE)

Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 3905 - Imbiribeira, Recife - PE, 51150-003

Veja também