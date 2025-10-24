A- A+

Saúde Outubro Verde: Recife recebe Dia D de Combate à Sífilis neste sábado (25) Serviços serão ofertados nos oito distritos sanitários do município para reforçar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da doença

Em prol do Outubro Verde, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) promove o Dia D de Combate à Sífilis neste sábado (25), com a oferta de serviços nos oito distritos sanitários da cidade.

A mobilização entre profissionais de saúde, gestores e a população em geral ocorre para reforçar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da doença, que é uma infecção sexualmente transmissível (IST).

Na capital pernambucana, serão realizadas ações simultâneas da estratégia "Vamos Testar, Vamos Prevenir", das 8h às 12h.

Serão ofertados insumos de prevenção (preservativos masculinos e femininos e géis íntimos lubrificantes), educação em saúde e testagem rápida para IST, com resultado em até 20 minutos.

Em caso positivo, o usuário é encaminhado a um serviço de referência para o tratamento adequado.

Uma edição especial do PrEPara a Prevenção também acontece na USF Dr. Guilherme Robalinho, no Pina, na Zona Sul da cidade, com o acolhimento e a dispensação da profilaxia PrEP, que é um método de prevenção à Aids por meio da tomada de comprimidos orais, reduzindo o risco de se infectar.

É importante ressaltar que a sífilis é curável, mas pode levar a óbito se não for tratada. Caso diagnosticadas, gestantes também devem ter uma atenção especial com a doença para evitar a transmissão da bactéria para o bebê.

A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum, cuja transmissão sexual é maior nos estágios iniciais. No entanto, ela pode ser passada da mãe para o bebê durante a gestação, ocasionando sérias complicações, como abortos, partos prematuros, sequelas neurológicas e malformações em até 40% das crianças infectadas.

Dados epidemiológicos demonstram avanços importantes: em 2022, foram registrados 30,9 casos por 1.000 nascidos vivos; em 2024, o número caiu para 22,5 casos por 1.000 nascidos vivos. Já a proporção de sífilis congênita por sífilis em gestante também apresentou uma redução significativa, passando de 49,6% em 2022 para 27,7% em 2024.

“Esses resultados são fruto de estratégias como a descentralização da testagem rápida na cidade, por meio do programa Vamos Testar, Vamos Prevenir, que de 2023 a 2025 já realizou 175 ações de testagem e alcançou 13.839 pessoas”, afirma o coordenador da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro.

Ainda durante o Outubro Verde, a Prefeitura do Recife instalou, de forma definitiva, 20 totens em pontos estratégicos da cidade, como mercados públicos e terminais rodoviários, para a distribuição de insumos de prevenção.

Além disso, foram destinadas às unidades de saúde da rede 200 dispensers para a oferta de preservativos masculinos e femininos e géis íntimos lubrificantes, reforçando o acesso da população a esses materiais.



