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EUA "Ouvi dizer que sentiram minha falta", diz Melania Trump ao reaparecer depois de um mês Melania, 56 anos, não era vista em público desde a final da Copa do Mundo, em 19 de julho

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, brincou nesta quinta-feira (20) com as especulações que surgiram no período de um mês em que ficaram sem aparecer em público.

"Boa tarde. Ouvi dizer que sentiram a minha falta. Aqui estou", disse Melania, sorrindo, na abertura de um evento no jardim da Casa Branca. Ela chegou ao local caminhantes de mãos dadas com o marido, o presidente Donald Trump, que se enviou na plateia.

O evento marcou uma doação da IndyCar e da Fox Corporation para financiar bolsas de estudos universitários, antes de uma corrida da Fórmula Indy em Washington para marcar o 250º aniversário da Independência americana.

Melania, 56 anos, não era vista em público desde a final da Copa do Mundo, em 19 de julho.

A ex-modelo não participou de uma série de eventos importantes, entre eles o jantar dos correspondentes da Casa Branca, que aconteceu cinco dias depois.

Segundo uma análise desta semana do canal NBC, Melania participou de quase metade do número de atos públicos aos quais compareceu no mesmo período durante o primeiro mandato de Trump.

A privacidade da primeira-dama aconteceu em meio a especulações envolvendo a assessora executiva de Trump, Natalie Harp, uma das poucas pessoas que acompanharam o presidente durante uma troca de aviões na Turquia devido a uma ameaça à segurança.

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