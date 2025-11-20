A- A+

SAÚDE Overtraining: conheça os 6 sinais de que você está treinando mais do que seu corpo aguenta Um deles é a persistência de dores e machucados em áreas do corpo como canela e joelho

Cada vez mais pessoas estão percebendo que os benefícios dos exercícios físicos valem o esforço necessário para praticá-los. Musculação, corrida e outros tipos de atividades estão se tornando cada vez mais parte da rotina. No entanto, isso também pode significar que, na ânsia de conseguir melhores resultados, muitos exageram, o que é chamado de "overtraining".

De acordo com Corey Wencl, preparador físico na área de Medicina Esportiva no Mayo Clinic Health System, lesões por excesso de treinamento ou uso excessivo são quaisquer lesões musculares, articulares ou ósseas, como tendinite ou fratura por estresse, que resultam de traumas repetitivos. Lesões por uso excessivo geralmente ocorrem devido a erros de treinamento ou de técnica.

Ele alerta que, assim como correr mais rápido do que o corpo aguenta, fazer musculação por horas seguidas ou qualquer outro tipo de exagero em um mesmo tipo de atividade pode sobrecarregar os músculos e levar a lesões por esforço repetitivo.





"A técnica inadequada também prejudica o corpo. Por exemplo, se você correr ou fizer exercícios de musculação com má postura, pode sobrecarregar certas áreas do corpo, o que pode causar lesões por esforço repetitivo", explica.

Como evitar?

O especialista da Mayo Clinic recomenda em artigo publicado pela instituição a seguir esses conselhos:

Use a postura e o equipamento corretos: seja você iniciante em uma nova atividade ou praticante experiente, fazer aulas pode ajudar a garantir que você esteja usando a técnica correta. Converse com um especialista sobre postura adequada, equipamento e ajuste correto para garantir o sucesso.

Controle seu ritmo: siga seu programa de treinamento, que deve distribuir sua atividade aeróbica ao longo da semana. Reserve um tempo para aquecer antes da atividade física e para alongar depois.

Aumente gradualmente o seu nível de atividade: ao alterar a intensidade ou a duração da atividade física, faça-o gradualmente. Tente não aumentar nada em mais de 10% por semana. Seu corpo precisa de tempo para se adaptar ao novo esforço.

Varie sua rotina: em vez de se concentrar em um único tipo de exercício, inclua diferentes tipos. Praticar diversas atividades de baixo impacto previne lesões por esforço repetitivo e permite que seu corpo utilize diferentes grupos musculares.

"Pode ser difícil saber quando você está se esforçando ao máximo no treinamento para obter melhoria contínua e quando está entrando em overtraining", pontua Wencl.

Problemas que podem surgir

Wencl indica que diversos problemas podem indicar o "overtraining", dentre eles estão: calos, bolhas e unhas quebradas, assim como dor plantar, tendinite (na parte de trás do joelho) e canelite (na frente da canela).

Segundo ele, esses problemas são fáceis de tratar, exigindo apenas repouso e medicamentos para aliviar a dor e a inflamação. No entanto, caso persistam, é importante procurar um especialista de saúde para que eles não se agravem em quadros mais sérios.

"Não deixe que uma lesão por esforço repetitivo o impeça de ser fisicamente ativo. Ao trabalhar com um especialista, ouvir o seu corpo e respeitar o seu ritmo, você pode evitar esse contratempo comum e aumentar o seu nível de atividade com segurança", conclui Wencl.

Veja também