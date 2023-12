A- A+

DICAS Ovo, abacate, tomate: nutricionista sugere café da manhã ideal para curar a ressaca no dia seguinte A refeição precisa ajudar o açúcar no sangue voltar aos níveis normais e o funcionamento do fígado

As bebidas alcoólicas estão sempre presentes nas comemorações de final de ano. Após uma noite de bebedeira, é normal acordar com ressaca. Existem muitas receitas caseiras para amenizar os sintomas como boca seca, dor de cabeça, enjoo e vômito. Em entrevista ao jornal Metro do Reino Unido, a terapeuta nutricional Cara Shaw deu dicas do que comer na manhã seguinte.

Segundo a especialista, o café da manhã pós ressaca deve ter dois objetivos: regular o açúcar do sangue e reforçar o fígado, que está fazendo a maior parte do trabalho na decomposição do álcool.

"Se você bebeu o dia todo, principalmente com muita cerveja, coquetéis com alto teor de açúcar ou misturas açucaradas, é provável que seu açúcar no sangue fique descontrolado nas primeiras horas", disse Shaw, ao Metro.

Ovo é uma das opções para combater a ressaca. Foto: Canva

Ela aconselha esperar 90 minutos após acordar para tomar o café da manhã e escolher por alimentos ricos em proteínas.

"Quando se trata do fígado, o álcool estará exercendo muita pressão sobre o fígado, então a desintoxicação precisará de apoio adicional. Você pode obter isso com proteínas adequadas, mas também com vitaminas B e antioxidantes", detalhou Shaw.

A terapeuta nutricional deu a lista do café da manhã perfeito:

3 ovos cozidos do jeito que você quiser

½ xícara de cogumelos salteados em azeite

½ abacate

Uma pitada de queijo feta

Um punhado de tomates cozidos

Regue com azeite

E aqui está o que cada alimento do café da manhã oferece:

Os ovos são uma boa fonte de proteína e rica fonte de colina, que auxilia na desintoxicação do fígado.

Os cogumelos são uma boa fonte de vitaminas B que sustentam o fígado.

O abacate é uma gordura saudável rica em nutrientes como potássio e vitamina E, além de fibras para ajudar a eliminar toxinas.

O queijo feta fornece proteína extra e uma fonte de B12 para lhe dar energia após uma noite difícil.

Os tomates cozidos fornecem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias para ajudar a anular os efeitos do álcool.

O azeite fornece polifenóis e muitas propriedades anti-inflamatórias para ajudar a reduzir o estresse oxidativo que o excesso de álcool pode causar.

Claro, você precisa combinar isso com muita água para se reidratar. Shaw também recomenda uma xícara de Matcha.

