A- A+

ressaca Ovo cozido e frutas: a melhor dieta para reduzir os sintomas da ressaca Estes alimentos ajudam o corpo a eliminar as toxinas do álcool

A ressaca é a resposta que o corpo dá ao excesso de álcool ingerido. Os sintomas são bem desagradáveis — como dor de cabeça, enjoo e mal-estar — que faz com que muitas pessoas busquem alternativas para se livrar deste incômodo. Estudos científicos mostram que comer ovos cozidos e frutas pode ajudar a eliminar mais rápido as toxinas liberadas pelas bebidas alcoólicas no organismo.

Os ovos cozidos possuem um aminoácido chamado cisteína, que decompõe o álcool em água e dióxido de carbono. Em um estudo de laboratório de 1974 , ratos foram alimentados com quantidades letais de acetaldeído – uma toxina que o corpo produz quando decompõe o álcool. Os animais que tomaram cisteína tiveram maior probabilidade de sobreviver do que aqueles que não receberam.

Além de ajudar na ressaca, os ovos também são uma grande fonte de proteína para ajudar a equilibrar os níveis de açúcar no sangue.

Comer cinco porções de frutas e vegetais por dia depois de uma noite de bebedeira pode ser a coisa mais gentil a se dar ao seu corpo. Estes alimentos são mais fáceis para o sistema digestivo do que opções gordurosas e fritas, o que é especialmente importante quando você está sentindo náuseas ou desconforto estomacal.

Comer esses alimentos saudáveis também irá ajudá-lo a repor as vitaminas.

Frutas e vegetais podem fornecer antioxidantes que podem ajudar a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres produzidos quando o álcool é metabolizado. As vitaminas do complexo B também se esgotam ao processar o álcool, então tomar um suplemento do complexo B pode ajudar na sua recuperação.

Veja também

Rio-Paris "A Justiça francesa não é séria", critica pai de vítima do acidente com voo 447