Ovo, leite, soja: os 10 alimentos que mais causam alergia alimentar, além do camarão

Além do camarão, outros frutos do mar, como peixes, lula, ostra e outros alimentos como leite, soja, amendoim e ovos são responsáveis por cerca de 90% das alergias de brasileiros. A alergia alimentar é uma reação anormal do nosso organismo a alguma proteína presente na comida.



O problema ocorre quando o corpo identifica como uma ameaça substâncias que, na verdade, não causam doenças, iniciando uma resposta imune para combatê-las.



A melhor forma de tratar uma alergia alimentar, uma vez constatado o quadro alérgico, é evitar a ingestão do alimento e seus derivados. Em caso de reação simples, com sintomas como: manifestações cutâneas e coceira, o alérgico precisa tomar um anti-histamínico, popularmente conhecido como antialérgico.

Porém, se a reação for grave, como manifestações clínicas do sistema respiratório, cardiovascular (tontura e desmaio) ou fechamento da glote, o paciente deve ser imediatamente levado ao hospital.

Confira uma lista com os 10 alimentos que mais causam alergia alimentar:

Leite

O leite de vaca é um dos maiores responsáveis pelos casos de alergia alimentar em crianças durante a primeira infância, porém, alguns adultos também apresentam o problema após a ingestão tardia do alimento. É comum que surjam sintomas como vômitos, refluxos, diarreias e cólicas.

Alergia alimentar ao leite é diferente da intolerância à lactose. Neste último, não há uma reação do sistema imunológico, mas uma incapacidade de digerir o açúcar encontrado no leite de vaca (lactose).

Quando essa alergia ocorre ainda na infância, recomenda-se o acompanhamento com pediatra e nutricionista para a indicação de uma fórmula especifica para substituir o leite animal. Já os adultos podem substitui-lo por bebidas vegetais, como o leite de amêndoas ou aveia.

Frutos do mar

Além do camarão, fazem parte desse bloco: caranguejo, lagosta e moluscos. Se não tratados, as manifestações alérgicas desse grupo são consideradas graves podendo ocasionar a morte. Como foi o caso do influenciador no início dessa matéria.

Para quem tem alergia, sementes de linhaça, chia e nozes, que atuam contra doenças cardiovasculares, ajudam a reduzir inflamações, controlam a glicemia e melhoram o funcionamento cerebral, podem ser bons meios de substituição.

Peixes

A alergia ao alimento atinge cerca de 2% dos adultos, sendo uma das mais comuns do mundo. Uma ótima forma de lidar com a alergia é substitui-lo por frango que também é uma fonte de proteína importante na dieta alimentar das pessoas.

Frutas secas

As frutas secas também estão na lista dos alimentos que provocam reações alérgicas. Os sintomas variam desde uma coceira até casos graves. Nesses casos, o ideal é excluir esses alimentos da dieta e optar por frutas in natura.

Cereais

Alimentos como cevada, centeio, aveia e trigo também causam alergias alimentares. Os sintomas surgem alguns minutos ou horas após o contato ou a ingestão do alimento e podem afetar a respiração da pessoa, levando-a a ter dificuldade de respirar.

Especialistas afirmam que o milho, quinoa e tapioca, podem ser boas formas de substituição do cereal por conter fibras e ajudar no funcionamento do intestino.

Amendoim

A alergia ao amendoim também é bastante comum e, na maioria das vezes, causa reações graves logo após o consumo do alimento. O ideal é substituir o amendoim por castanhas, amêndoas ou nozes, pois eles possuem zinco, selênio e gorduras boas, que fortalecem a imunidade, ajudam no funcionamento da tireoide e regulam o colesterol.

Ovo

A albumina, presente na clara, é a proteína do ovo com maior potencial alergênico. Logo após o consumo, é comum que surjam reações cutâneas como erupções ou inchaços, além de dificuldade para respirar, espirros, olhos lacrimejantes, náuseas e vômitos. Neste caso, o frango e o peixe são bons substitutos, pois são alimentos que, assim como os ovos, têm alta concentração de proteína.

Soja

Geralmente, as reações alérgicas a esse alimento aparecem em bebês e crianças menores de três anos. Raramente, uma alergia à soja acarreta anafilaxia, como dificuldade respiratória e choque hemorrágico, mas aparecem sintomas mais brandos, como inchaços, coceiras e urticárias. Vale a pena substituir a soja por quinoa, grão-de-bico, lentilha e feijão, que contém ferro, magnésio, cálcio, proteína e fibras.

Pimentão

Pessoas com alergia a este tipo de alimento, tem o chamado rinite gustativa, que ocorre após o contato ou a ingestão de comidas ricas em capsaicina, como a pimenta, pimentão e canela.



Essa substância provoca uma irritação em nosso organismo, podendo desencadear uma crise de rinite – que nada mais é do que uma irritação e inflamação das vias nasais.

Além disso, ela também pode sentir uma sensação de formigamento na língua e manchas ao redor da boca e também no rosto. Pequenas erupções também podem ser percebidas na pele da mesma região.

Aditivos alimentares

Conhecidos popularmente como corantes e conservantes são muito utilizados em vários tipos de alimentos e bebidas, como cervejas, vinhos e comidas congeladas em geral. Geralmente os sintomas tendem a afetar o sistema respiratório e a pele, como asma e rinite. Urticária, dermatite e angioedema. Além do aparelho gastrintestinal (diarreia, dor abdominal e vômitos).

