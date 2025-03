Ovos causam prisão de ventre? Veja o que as evidências científicas dizem

A- A+

Você pode ter ouvido que muitos ovos causam prisão de ventre. Influenciadores no Instagram também afirmam isso. Antigamente, os ovos eram culpados por aumentar os níveis de colesterol no sangue, o que acabou sendo falso. Será que erramos sobre ovos e prisão de ventre também?

Aqui está o que a mistura de evidências nos diz.

O que é prisão de ventre?

A prisão de ventre, também chamada de constipação, significa coisas diferentes para pessoas diferentes e há muitos tipos diferentes. Vamos focar na “constipação funcional”, quando as pessoas têm evacuações duras, pouco frequentes e muitas vezes difíceis de passar. Essa constipação não é devido a um bloqueio físico do intestino ou a uma doença.

A condição é muito comum. Globalmente, cerca de um em cada dez adultos (10,1%) e uma em cada sete crianças (14,4%) a têm em algum momento.





A culpa é de comer ovos?

Vários estudos relacionam o consumo de ovos à prisão de ventre, mas não necessariamente como você imagina. Um estudo de 2002 com 1.699 residentes japoneses com mais de 40 anos descobriu que mulheres japonesas que comiam ovos pelo menos cinco vezes por semana tinham menos probabilidade de ter prisão de ventre. Comer ovos não afetou as taxas de constipação em homens. Os pesquisadores não conseguiram explicar a diferença.

Um estudo posterior envolveu 3.770 estudantes universitárias japonesas que preencheram um questionário sobre o que comeram no mês anterior. Uma dieta ocidental rica em alimentos como carnes processadas e ovos foi associada a mais constipação do que uma dieta japonesa tradicional (que tem muito arroz, mas não muito pão ou confeitaria).

Outro estudo analisou adultos de 50 anos no sul da China que comiam ovos de pato ou galinha como parte de uma dieta ocidental. Isso foi associado a um risco maior de prisão de ventre em comparação com a dieta tradicional do sul da China, que tem muitos grãos refinados, vegetais, frutas, vegetais em conserva, peixes e camarões.

No entanto, tais estudos dietéticos dependem principalmente de participantes se lembrarem do que comeram. As pessoas também nem sempre preenchem questionários sobre alimentação com sinceridade e tendem a relatar menos que comem alimentos não saudáveis e mais que comem alimentos saudáveis. Então, questionários dietéticos nem sempre são precisos.

Eles também raramente olham para um único item alimentar (como ovos) isoladamente. Mesmo que esses estudos mencionem ovos, a população estudada pode variar em idade, gênero e etnia. Então, as descobertas podem não se aplicar universalmente.

E quanto a outras evidências?

Experimentos laboratoriais que analisam como as proteínas do ovo são digeridas no intestino podem oferecer algumas pistas. Quando pesquisadores alimentaram ratos constipados com proteína da gema de ovo, a prisão de ventre deles melhorou. Isso pode ser devido a uma proteína da gema de ovo chamada fosvitina. Ela retém água ao redor de si no cólon (intestino grosso) e torna as fezes mais volumosas e fáceis de passar.

E os humanos? Nenhuma pesquisa específica envolveu alimentar pessoas com ovos para ver se isso curava a condição ou piorava. Mas sabemos um pouco sobre o que acontece no intestino quando as pessoas comem ovos.

Embora os ovos sejam um alimento bastante digerível para os humanos, pesquisas mostram que mesmo as proteínas dos ovos cozidos não são completamente digeridas e absorvidas no intestino delgado.

Uma pequena quantidade chega ao cólon, onde é ligada a um número maior de bactérias boas, como Bifidobacterium e Prevotella. Geralmente há mais Prevotella, em particular, em pessoas com fezes mais soltas. Então, algumas pesquisas apoiam a ideia de que comer ovos melhora a prisão de ventre.

Que tal comer muita proteína?

Ovos são ricos em proteína. Uma dieta com muita proteína pode fazer com que uma pessoa vá menos ao banheiro? A resposta é não. A proteína em si não é a culpada, de acordo com pesquisas envolvendo adultos e crianças nos Estados Unidos.

Esse estudo descobriu que alguém que se alimentava de uma dieta baixa em carboidratos tinha mais probabilidade de ficar constipado após comer proteína extra (o equivalente a dois ovos pequenos extras por dia). Isso é comparado a alguém que come uma quantidade moderada de carboidratos.

Por que a diferença? Os pesquisadores disseram que a baixa ingestão de carboidratos pode estar ligada a menos Prevotella nas fezes, potencialmente tornando as fezes mais firmes. Fibra é um tipo de carboidrato que o corpo não consegue digerir facilmente. Baixa fibra alimentar está ligada à prisão de ventre.

Se tivermos fibras adequadas em nossa dieta e comermos proteína extra, isso não vai piorar a constipação. Pode até melhorá-la.

Crianças com alergias

Também existe um tipo de prisão de ventre funcional associada às alergias alimentares das crianças. Um estudo da Grécia testou crianças com prisão de ventre crônica (de longa duração) para verificar se elas tinham alergias alimentares.

As crianças com alergias alimentares comeram uma dieta sem esses alimentos (incluindo ovos) por oito semanas. A constipação melhorou na maioria dessas crianças.

Como as alergias alimentares em crianças e a constipação estão relacionadas? Um tipo de célula imune encontrada em pessoas com alergias – conhecidas como mastócitos – pode afetar os intestinos. Essas células podem contribuir para que os músculos intestinais não se contraiam bem. Os alimentos são menos capazes de se mover, levando à dificuldade de evacuar.

Portanto, se todas as outras causas da prisão de ventre de uma criança foram descartadas e ela tem uma alergia alimentar, sua constipação pode estar relacionada à alergia.

No entanto, é recomendado tentar uma alimentação saudável, com bastante líquido e fibras primeiro. Se isso não resolver, a criança pode tentar uma dieta de eliminação, sob supervisão médica.

Qual é a resposta final sobre ovos e prisão de ventre?

No geral, não há evidências concretas de que comer mais ovos cause prisão de ventre. Desde que você tenha uma dieta variada contendo fibras junto com seus ovos, não haverá risco aumentado de constipação. Se a condição em sua forma crônica não melhorar com mais líquidos e fibras, converse com seu médico. No entanto, não comer fibras suficientes em uma dieta rica em proteínas pode aumentar o risco de constipação.

*Vincent Ho é Professor Associado e gastroenterologista acadêmico clínico na Western Sydney University.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

