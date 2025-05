Ovos de granja com foco de gripe aviária estão em três estados, diz Ministério da Agricultura

A- A+

O Ministério da Agricultura e Pecuária afirmou nesta sábado que os ovos para incubação, fornecidos pela granja que registrou o foco de gripe aviária, no município gaúcho de Montenegro, já foram tiveram seus destinos rastreados.

Em nota, o Ministério disse que os ovos eram destinados a incubatórios localizados em Minas Gerais, Paraná e no próprio Rio Grande do Sul.

A pasta afirma ter orientado “a adoção das medidas de saneamento definidas no plano de contingência pra influenza aviária e Doença de Newcastle, que prevê a destruição desses ovos de maneira a mitigar qualquer risco”.

O Ministério ressaltou no texto que “não há comprovação de que tais ovos estejam contaminados com vírus da gripe aviária e que todas as medidas necessárias para proteção da avicultura nacional estão sendo adotadas”.

Países suspendem compra de frango

A lista de países que suspenderam a compra de carne de frango do Brasil aumentou neste sábado com as adesões de México, Chile e Uruguai.

Os três países decidiram interromper todas as importações do produto do Brasil por causa da identificação de um foco de gripe aviária no município gaúcho de Montenegro. É o primeiro registro da doença em aves de uma granja no Brasil.

Ontem, China, União Europeia e a Argentina já haviam decidido suspender as importações de carne de frango e subprodutos de aves de todo o Brasil por causa do alerta de gripe aviária.

Apesar do isolamento do foco e dos planos de contenção do Ministério da Agricultura e de autoridades do Rio Grande do Sul, esses países e a União Europeia decidiram suspender todas as compras de aves do Brasil preventivamente.

Já o Japão, um dos maiores importadores do paíse, decidiu suspender os embarques apenas de produtos vindos da cidade de Montenegro.

O Ministério da Agricultura confirmou a suspensão por parte do Chile, Uruguai, Argentina, União Europeia, China e Japão, mas não havia citado o México. Apesar disso, por meio de nota, o Ministério da Agricultura mexicano confirmou a suspensão neste sábado.

Há expectativa do governo brasileiro de que Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita anunciem uma suspensão parcial, válida apenas para o Rio Grande do Sul.

