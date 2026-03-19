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Saúde Ozempic: a semaglutida reduz os sintomas de ansiedade e depressão, mostra novo estudo O estudo foi realizado em colaboração entre a Universidade da Finlândia Oriental, o Instituto Karolinska em Estocolmo e a Universidade Griffith na Austrália

Um novo estudo mostra que medicamentos GLP-1 usados para tratar diabetes e obesidade, como o Ozempic, foram associados a uma menor necessidade de internações hospitalares e afastamento do trabalho por motivos psiquiátricos.

O estudo foi realizado em colaboração entre a Universidade da Finlândia Oriental, o Instituto Karolinska em Estocolmo e a Universidade Griffith na Austrália.

Diabetes e obesidade estão associados a um risco aumentado de sintomas de saúde mental e, da mesma forma, indivíduos com transtornos mentais apresentam um risco elevado de doenças metabólicas, como obesidade e diabetes.

Há tempos, pesquisadores têm estudado as conexões entre as condições e como os tratamentos farmacológicos podem afetar tanto os transtornos metabólicos quanto os de saúde mental.

O estudo, cujos resultados foram publicados na revista The Lancet Psychiatry, analisou cerca de 100 mil participantes, dos quais mais de 20.000 utilizaram medicamentos GLP-1. Os participantes foram acompanhados por meio de registros nacionais suecos entre 2009 e 2022.

Os resultados mostraram que o uso de medicamentos GLP-1 — particularmente a semaglutida — esteve associado a uma redução nas internações hospitalares por motivos psiquiátricos e nas doenças psiquiátricas.

Durante os períodos de uso de semaglutida, a redução foi de 42% em comparação com os períodos em que os medicamentos GLP-1 não foram utilizados. Para a depressão, o risco foi 44% menor e, para transtornos de ansiedade, 38% menor.

Além disso, o uso de semaglutida foi associado a um menor risco de transtornos por uso de substâncias: a necessidade de internação hospitalar e o absenteísmo por doença relacionados ao uso de substâncias foram 47% menores durante os períodos de uso de semaglutida em comparação com os períodos sem medicação GLP-1.

“Um estudo anterior, que analisou registros suecos, descobriu que o uso de medicamentos GLP-1 estava associado a um risco reduzido de transtorno por uso de álcool. Problemas relacionados ao álcool frequentemente têm efeitos subsequentes no humor e na ansiedade, então esperávamos que o efeito fosse positivo também nesses aspectos”, disse o professor Mark Taylor, da Universidade Griffith, um dos autores do estudo.

Os pesquisadores, entretanto, afirmam que não podem determinar exatamente por que ou como esses medicamentos afetam os sintomas de humor, visto que o estudo é baseado em registros.

“É possível que, além de fatores como a redução do consumo de álcool, melhorias na imagem corporal relacionadas à perda de peso ou alívio associado a um melhor controle glicêmico no diabetes, também possam existir mecanismos neurobiológicos diretos envolvidos — por exemplo, por meio de alterações no funcionamento do sistema de recompensa do cérebro", afirma o diretor de pesquisa, docente Markku Lähteenvuo, da Universidade da Finlândia Oriental.

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