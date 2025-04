Ozempic: análogos de GLP-1 são associados a risco 45% menor de demência em novo estudo

A- A+

Um novo estudo feito por pesquisadores da Universidade de Galway avaliou como terapias cardioprotetoras de redução de glicose — medicamentos que diminuem o açúcar no sangue e o risco de doenças cardíacas em pessoas com diabetes — afetam o risco de desenvolver demência.



A equipe descobriu que uma classe de medicamentos — conhecida como agonistas do receptor de GLP-1 (GLP-1) — foi associada a uma redução significativa. Essa é a classe do Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

O novo estudo envolveu uma revisão sistemática e meta-análise de 26 ensaios clínicos envolvendo mais de 160 mil participantes. Embora as terapias hipoglicêmicas como um todo não tenham reduzido significativamente o risco de demência, os agonistas do receptor de GLP-1 (GLP-1Ras) foram associados a um risco 45% menor de demência.



As descobertas fornecem insights cruciais sobre o potencial dos medicamentos para diabetes em influenciar a saúde cerebral a longo prazo.

"Esta pesquisa representa uma contribuição significativa para a nossa compreensão de como alguns medicamentos para diabetes podem impactar a saúde cerebral. O diabetes é um fator de risco conhecido para demência, mas ainda não está claro se as terapias hipoglicêmicas podem ajudar a prevenir o declínio cognitivo. Nossas descobertas sugerem que os agonistas do receptor GLP-1, em particular, podem ter um efeito protetor na saúde cerebral.", diz a médica Catriona Reddin, autora sênior, pesquisadora da Universidade de Galway, em comunicado.

Para o professor Martin O'Donnell, reitor da Faculdade de Medicina, Enfermagem e Ciências da Saúde da Universidade de Galway, os resultados deste estudo têm implicações importantes para a saúde pública na prevenção da demência.

