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canetas emagrecedoras Ozempic apresenta novo efeito colateral surpreendente, revela amplo estudo Um estudo em larga escala sugere que os medicamentos análogos do GLP-1 podem ter benefícios inesperados para a saúde mental

Medicamentos análogos do GLP-1, como a semaglutida (princípio ativo do Wegovy e Ozempic) e a tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro), amplamente utilizados para perda de peso e diabetes, podem também oferecer benefícios inesperados para a saúde mental, de acordo com um novo estudo publicado na revista científica The Lancet Psychiatry.

A extensa análise baseada em registros foi conduzida por pesquisadores da Universidade da Finlândia Oriental, do Instituto Karolinska em Estocolmo e da Universidade Griffith na Austrália. O estudo acompanhou quase 100 mil indivíduos utilizando registros nacionais suecos de 2009 a 2022, incluindo mais de 20 mil pessoas que usaram esses medicamentos.

Os resultados mostraram que o uso de medicamentos análogos do GLP-1, especialmente a semaglutida, esteve associado a menos hospitalizações e afastamentos do trabalho relacionados a problemas psiquiátricos. Durante os períodos em que os participantes usaram semaglutida, esses riscos foram 42% menores em comparação com os períodos sem tratamento. O risco de depressão diminuiu 44%, enquanto os transtornos de ansiedade reduziram 38%.

O uso de semaglutida também foi associado a um menor risco de transtornos por uso de substâncias. As internações hospitalares e os afastamentos do trabalho relacionados ao uso de substâncias foram 47% menores durante os períodos de tratamento. Além disso, os agonistas do receptor GLP-1 foram associados a um risco reduzido de comportamento suicida.

"Um estudo anterior, que analisou registros suecos, descobriu que o uso de medicamentos GLP-1 estava associado a um risco reduzido de transtorno por uso de álcool. Problemas relacionados ao álcool frequentemente têm efeitos subsequentes no humor e na ansiedade, então esperávamos que o efeito fosse positivo também nesses aspectos.", diz um dos autores do estudo, o professor Mark Taylor da Universidade Griffith, em comunicado.

Ainda assim, a força da associação surpreendeu os pesquisadores.

“Como este é um estudo baseado em registros, não podemos determinar exatamente por que ou como esses medicamentos afetam os sintomas de humor, mas a associação foi bastante forte. É possível que, além de fatores como a redução do consumo de álcool, melhorias na imagem corporal relacionadas à perda de peso ou alívio associado a um melhor controle glicêmico no diabetes, também possam existir mecanismos neurobiológicos diretos envolvidos, por exemplo, por meio de alterações no funcionamento do sistema de recompensa do cérebro”, afirma o diretor de Pesquisa, Docente Markku Lähteenvuo, da Universidade da Finlândia Oriental.

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