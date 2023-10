Ozempic: conheça os 13 efeitos colaterais mais citados por usuários

A- A+

O Ozempic, cujo princípio ativo é a semaglutida, se popularizou nas redes sociais como um medicamento que ajuda no emagrecimento, no entanto, sua principal indicação é para o tratamento de diabetes tipo 2. A plataforma TikTok apresenta centenas de relatos de usuários sobre os efeitos sentidos após a primeira aplicação.

No quesito mais citados, os enjoos e a tontura ganham o primeiro lugar. Para além destes, as pessoas relatam que não conseguem beber água, ou colocar um simples alimento na boca, sem sentir náuseas e vontade de vomitar. Por conta deste mecanismo, ele ajuda a emagrecer.

Outro sintoma muito relatado nas redes é o mau hálito, que os usuários o associam a falta de alimento no sistema e isso poderia causar um gosto amargo na boca. A constipação, ou prisão de ventre, também foi uma manifestação constante entre as mulheres. Em um dos vídeos, por exemplo, uma usuária do remédio há mais de quatro semanas, afirma que começou a comer mamão e diferentes tipos de fibras para ir ao banheiro.

Uma das usuárias do TikTok afirmou que a queda em seu cabelo foi constante durante o tratamento com Ozempic. Ela afirma que não tinha nenhum problema de vitamina e se consultou com uma dermatologista que prescreveu um shampoo e condicionador contra a queda. Contudo, somente ao passar a mão, dezenas de fios se prendem nos dedos e caem de sua cabeça.

Além dos sintomas já relatados, o medicamento ainda pode auxiliar no desenvolvimento de problemas no trato gastrointestinal, cefaleia, sensação de fraqueza, baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia), inflamação do pâncreas, retinopatia diabética e reações alérgicas.

De acordo com um artigo publicado recentemente na revista Acta Pharmaceutica Sinica B, o uso prolongado da semaglutida pode levar ao aumento do volume do intestino delgado e, consequente, obstrução do órgão. Quem utiliza a medicação sem orientação e indicação médica pode acabar tomando uma dose elevada, perdendo peso com muita rapidez, o que podem causar a famosa "face de Ozempic", dentre outros efeitos colaterais mais sérios, como desnutrição e desidratação.

