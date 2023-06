"Ozempic da natureza": médicos analisam o uso da berberina para emagrecer

A- A+

À medida que a demanda por Ozempic, medicamento injetável para diabetes que se tornou cobiçado por induzir a perda de peso, continua a aumentar, pessoas no TikTok estão apontando alternativas. Alguns elogiam outros medicamentos para diabetes, como Mounjaro; alguns promovem o chamado Ozempic "genérico" de farmácias de manipulação. E outros estão divulgando o que afirmam ser uma opção mais barata, prontamente disponível em farmácias e online: o "Ozempic natural", mais conhecido como berberina.

A berberina é um composto químico extraído de plantas como a hidraste e a bérberis e muitas vezes vendido como suplemento, geralmente em cápsulas cheias de pó amarelado. O composto tem sido usado na Ásia há pelo menos 2000 anos, e médicos recorrem a ele para tratar diarreia e outros problemas gastrointestinais. Além disso, mais recentemente, pesquisadores têm estudado possibilidade da berberina ajudar no tratamento de condições como hipertensão e resistência à insulina.

No entanto, a berberina é muito diferente da semaglutida, o ingrediente ativo do Ozempic. Especialistas afirmam que, embora a berberina tenha efeitos metabólicos comprovados no corpo, ainda não está claro se ela realmente pode induzir a perda de peso. Alguns estudos limitados indicaram que sim, o que possivelmente explica as comparações com o Ozempic, mas não há dados de alta qualidade provenientes de grandes ensaios clínicos.

"Em geral, é um composto muito bom que tem apresentado algumas evidências sólidas" afirma a médica Melinda Ring. No entanto, ela diz que a divulgação online dos efeitos da berberina na perda de peso é exagerada – Não pense que você vai tomar isso e os quilos simplesmente vão desaparecer – ela alerta.

O que a berberina pode – e não pode – fazer pela sua saúde

Um crescente número de pesquisas nos últimos 20 anos (algumas em placas de Petri, outras em camundongos e alguns pequenos, mas encorajadores, testes em humanos) sugere que a berberina pode ajudar a reduzir o colesterol e regular o açúcar no sangue. Os pesquisadores têm investigado se o composto pode ser útil para pacientes com diabetes, especialmente quando usado em conjunto com outros tratamentos.

A berberina também possui propriedades antimicrobianas, o que significa que pode ajudar a eliminar bactérias prejudiciais no intestino e melhorar a composição geral do seu microbioma, segundo a médica Yufang Lin.

No entanto, quando se trata de perda de peso, os estudos envolvendo a berberina têm sido limitados e ainda são preliminares.

Houve muito poucos ensaios avaliando a perda de peso em humanos, segundo o médico Craig Hopp, e nenhum deles foi robusto.

"Há uma possibilidade plausível" ele afirma, acrescentando que as pesquisas em animais indicaram que o suplemento pode levar à perda de peso, mas há uma grande lacuna entre as evidências e a propaganda.

"É uma ideia interessante, mas clinicamente falando, ainda não tem se mostrado eficaz" acrescenta Lin.

Os riscos de tomar berberina

A maioria das pessoas que tomam berberina tolera bem a substância, segundo Ring, mas existem alguns efeitos colaterais documentados. Pessoas que ingerem o suplemento, mesmo em doses padrão, podem sentir náuseas e vomitar; sua pressão arterial pode aumentar e suas mãos e pés podem formigar, de acordo com Pieter Cohen, professor de Harvard que estuda suplementos. A berberina também pode contribuir para contrações uterinas em pessoas grávidas, afirma Lin.

No entanto, embora o suplemento em si não seja necessariamente perigoso, Cohen se preocupa mais com a possibilidade de os fabricantes de suplementos adicionarem outro ingrediente, como um estimulante – e esse aditivo poder causar danos.

Os suplementos para perda de peso estão entre os mais propensos a serem adulterados e potencialmente contaminados com substâncias proibidas, afirma Cohen. Dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostram que produtos fitoterápicos comercializados para perda de peso são os tipos de suplementos que mais frequentemente levam as pessoas ao pronto-socorro, com pacientes relatando efeitos adversos como palpitações ou dor no peito.

"Se o fabricante estiver tentando colocar algo nesse comprimido, legal ou ilegal, que levaria a uma perda de peso perceptível, é aí que você estará correndo um risco" ele alerta.

Particularmente preocupante é a forma como a berberina pode interagir com outros medicamentos. A berberina age como um "perpetrador", explica Hopp, o que significa que quando você toma certos medicamentos junto com a berberina, você obtém uma concentração maior dos medicamentos no sangue. Por exemplo, a combinação de berberina e metformina, um medicamento usado para tratar diabetes tipo 2, pode ser especialmente perigosa, de acordo com Hopp, porque a metformina pode agir de forma mais potente e a combinação pode potencialmente causar hipoglicemia.

