"Ozempic de pobre": o benefício emagrecedor da psyllium viraliza nas redes; entenda

Já existe a versão baixo custo do Ozempic? Segundo a influenciadora Tassiane Cruz, a fibra alimentar psyllium funciona como um inibidor de apetite ao aumentar a saciedade, efeito parecido ao provocado pelo fármaco. O produto normalmente é utilizado como laxante natural ou como espessante alimentar.

"A maneira certa de usar o psyllium... isso aqui custou 10 reais, o Ozempic custa mil. (...) Resumidamente o especialista (no TikTok) fala que as pessoas usam o psyllium errado, que misturam ele com água. É para misturar uma colher apenas nos alimentos, de preferência de manhã. E beber muita água, porque isso aqui vai virar uma maçaroca e pode entupir você por dentro", afirmou Tassiane.

Tassiane Cruz indica aos seguidores um tipo de fibra alimentar como alternativa 'pobre' ao fármaco Ozempic — (Foto: Redes sociais/Reprodução)

Na perspectiva científica, esta fibra, que é encontrada na casca das sementes de uma planta plantago vata, pode ser uma grande aliada da flora intestinal. Além disso, também é indicada por nutricionistas para contribuir no controle da glicemia, pois consegue diminuir a velocidade de absorção dos carboidratos, o que, por consequência, reduz a sobrecarga do pâncreas na produção de insulina.

A psyllium sozinha emagrece?

Apenas a psyllium, de maneira, não contribui para o déficit calórico necessário a redução do peso. Por isso, é necessário o acompanhamento de um especialista para que seja feito um plano alimentar.

Além disso, não são todos que podem consumir a fibra. Veja as contra indicações para o uso do psyllium:

Crianças menores que 6 anos;

Pessoas com hipersensibilidade à plantago ovata forssk;

Pessoas com problemas de trato gastrointestinal;

Pessoas com diabetes mellitus.

Para que serve o Ozempic?

O Ozempic, medicamento aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2, se popularizou nos últimos meses após estudos e relatos de usuários associarem o uso do remédio à perda de peso. O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida, uma forma sintética do hormônio GLP-1, que promove a saciedade. Por conta deste mecanismo, ele ajuda a emagrecer.

O remédio age no corpo imitando um hormônio ligado ao apetite e a alimentação, ajudando a estimular a produção de insulina e, assim, a diminuir os níveis de glicose no sangue do indivíduo. Por conta deste mecanismo, quem usa o remédio sente menos fome e, consequentemente, se alimenta menos e emagrece. No entanto, este medicamento não tem indicação na bula para o tratamento da obesidade.

Qual é o valor da caneta Ozempic?

O medicamento Ozempic possui um preço que varia entre R$ 700 e R$ 1.000.

