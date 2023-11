Ozempic: fabricante alerta contra golpes em promoções online

A- A+

A farmacêutica Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e outros remédios para tratamento da diabete, publicou um alerta no Instagram avisando aos usuários que a empresa não oferece venda direta de seus medicamentos.

Em entrevista à Folha de São Paulo, o grupo informou que o comunicado vem após denúncias no SAC de que "pessoas têm se passado por colaboradores para realizar vendas de produtos".

Apesar de não esclarecer por quais meios as tentativas de golpe ocorreram, a farmacêutica recomenda que "sempre suspeitem dos canais de venda direta, como redes sociais e fóruns virtuais". A multinacional dinamarquesa também explicou que seus produtos são vendidos no Brasil exclusivamente em farmácias homologadas pela Anvisa.

Preços muito abaixo da tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e embalagens visivelmente alteradas são outros sinais de que o medicamento pode ser falso. Unidades do lote MP5C960, por exemplo, vieram com descrição em espanhol e concentração diferente da original, indicando fraude.

Em caso de dúvidas, a Novo Nordisk convida os clientes a acessar o site da empresa ou ligar para o SAC. A multinacional também recomenda achar farmácias, conforme o medicamento indicado, através do site do Programa NovoDia.





O que é o Ozempic?

A injeção de Ozempic e ingestão de sua versão em comprimido, Rybelsus, é recomendada e liberada no Brasil apenas para tratamento da diabete tipo 2. Apesar disso, o medicamento ficou conhecido mundialmente como um emagrecedor.

O princípio ativo do remédio é a semaglutida, que provoca reduções de até 17% do peso corporal. Não existe versão genérica ou biossimilar do Ozempic e suas variações; apenas a Novo Nordisk pode comercializá-los até o final da patente, previsto para 2026 no caso da injeção e para 2031, no caso do comprimido.

