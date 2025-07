A- A+

BRASIL Ozempic: laboratório vai ao STJ em última tentativa para estender patente do remédio, que cai no ano Farmacêutica recorreu à Corte, após ter perdido na primeira e na segunda instância

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk aguarda o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidir se vai analisar um recurso para estender a patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic, no Brasil. A proteção expira em 20 de março do ano que vem, quando outras fabricantes poderão vender remédios similares e genéricos a custos menores.

Por queixas em relação ao tempo que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) levou para analisar a patente, 13 anos, o laboratório entrou na Justiça pedindo a extensão ainda em dezembro de 2021. O pedido, porém, foi negado em primeira e segunda instância.

Em julho de 2023, a Novo Nordisk recorreu ao STJ, porém a Corte não aceitou o recurso para julgamento. Em janeiro deste ano, em mais uma tentativa, o laboratório entrou com um Agravo em Recurso Especial, pedindo que o STJ analise o tema. O processo foi autuado em abril e distribuído à ministra Maria Isabel Gallotti, mas ainda não foi julgado.

Desde então, a empresa tem “vem se manifestando nos autos do processo, de forma regular, em observância às regras processuais brasileiras”, diz o laboratório. O que está em análise, no momento, é se o STJ aceitará ou não julgar o recurso. Mesmo que aceite, a patente só será prorrogada se, mais adiante, os ministros votarem a favor da empresa.

Segundo a legislação brasileira, medicamentos inovadores podem ser protegidos por patente por um período máximo de 20 anos. O prazo garante à farmacêutica que arcou com os custos de desenvolvimento daquele remédio o direito de comercializá-la de forma exclusiva por um tempo. Depois, outros fabricantes podem produzir e submeter à aprovação da Anvisa versões similares ou genéricas.

Os genéricos, que são vendidos apenas com o nome da substância, são obrigatoriamente ao menos 35% mais baratos. Um estudo de pesquisadores da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Santa Catarina, porém, constatou que eles costumam ter preços 59% inferiores aos remédios de referência. No caso dos similares, 15%.

Em relação ao Ozempic, a Novo Nordisk questiona o tempo que o Inpi levou para analisar e autorizar a patente, 13 anos, alegando que, com isso, conseguiu usufruir plenamente do registro por apenas 35% do prazo: 7 anos.

Fernando Aith, diretor do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da Faculdade Saúde Pública da USP (Cepedisa), explica que o artigo 38 da Lei de Propriedade Industrial diz que o registro passa a valer oficialmente apenas a partir da liberação do Inpi, porém o artigo 40, que fala do prazo de validade, estabelece que os 20 anos começam a contar já a partir da data de depósito do pedido:

— Quando o pedido é feito, isso já torna a patente protegida contra terceiros, embora ainda não seja uma patente válida. A questão é que o INPI demorou anos para conceder o registro e, nesse período, embora a patente estivesse de certa forma protegida, a empresa não pôde usufruir plenamente porque o pedido estava em análise — afirma.

No entanto, ele conta que a Justiça brasileira tem sido clara em respeitar o prazo de 20 anos, independentemente do tempo que o Inpi leva para analisar a patente. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou o tema e declarou inconstitucional um parágrafo que levava à prorrogação automática em casos de demora por parte do Inpi – argumento usado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) para negar a extensão à Novo Nordisk em segunda instância.

— Essa é uma discussão judicial antiga, uma estratégia que chamamos de evergreening, para manter a patente sempre válida. 13 anos é de fato muito tempo para avaliar um pedido, mas a depender da complexidade, principalmente para medicamentos, é normal no Brasil. E, de certa forma, a patente já tem uma certa proteção a partir do depósito do pedido. É o que a Justiça brasileira tem decidido e há uma certa harmonização de jurisprudência nesse sentido — avalia Aith.

A farmacêutica argumenta não querer ir contra o entendimento do STF, já que pede “um ajuste pontual, não automático”. “O que empresas inovadoras, como a Novo Nordisk, defendem é que o Brasil disponha de mecanismos sólidos de segurança jurídica, que permitam aos titulares de patentes usufruírem do seu direito de exploração exclusiva em sua eficácia plena, por prazo razoável”, afirma.

O laboratório cita ainda que outros países, como Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Peru e República Dominicana, adotaram mecanismos de compensação de prazo de patentes. “Um sistema de propriedade industrial moderno e seguro é pilar fundamental para a inovação, especialmente na indústria de saúde e farmacêutica. (...) Não se pode ignorar também que a própria existência de medicamentos genéricos e biossimilares depende da inovação farmacêutica original”, diz.

Caso o STJ decida julgar o tema e seja contrário à prorrogação da licença, Aith, da USP, explica que, em tese, a farmacêutica ainda poderia buscar o STF, embora dificilmente consiga impedir a queda da patente em 2026:

— Eles poderiam entrar com um recurso extraordinário alegando a violação a algum dispositivo constitucional, como por exemplo, de livre iniciativa ou o do direito à proteção da propriedade. Mas, em regra, esse recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, então, cairia a patente do mesmo jeito. A não ser que consigam uma medida cautelar para preservar a patente enquanto o caso é discutido no STF.

