Saúde Ozempic: na vida real, canetas injetáveis promovem menor perda de peso do que nos estudos clínicos A descontinuação do tratamento e a baixa dosagem de manutenção estão entre os principais motivos para a redução da eficácia, segundo novo estudo

A semaglutida (princípio ativo do Ozempic e Wegovy) e a tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro) – medicamentos injetáveis para diabetes e obesidade – produzem menor perda de peso e controle do nível de açúcar no sangue no mundo real.

De acordo com estudo realizado pela Cleveland Clinic, nos EUA, publicado recentemente nesta terça-feira (10), na revista científica Obesity Journal, a descontinuação do tratamento e a baixa dosagem de manutenção estão entre os principais motivos para a redução da eficácia destes fármacos.

A semaglutida e a tirzepatida são medicamentos aprovados pela FDA, agência que regula medicamentos nos EUA, e pela Anvisa, para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.

Embora ensaios clínicos randomizados tenham demonstrado a eficácia desses medicamentos, no novo estudo, os pesquisadores estudaram seu efeito na redução de peso e na regulação do açúcar no sangue (controle glicêmico) em um ambiente real.

Para isso, eles analisaram dados de 7.881 pacientes adultos com índice de massa corporal (IMC) médio superior a 39, o que é classificado como obesidade grave.

Entre os participantes, 1.320 apresentavam pré-diabetes no início do estudo, definido por níveis de açúcar no sangue entre 5,7% e 6,4%. Pacientes com pré-diabetes apresentam maior risco de desenvolver diabetes tipo 2, uma das complicações mais comuns da obesidade.

Os participantes iniciaram o tratamento para obesidade com formas injetáveis de semaglutida ou tirzepatida entre 2021 e 2023.

Os pesquisadores dividiram os pacientes que interromperam seus medicamentos em dois grupos: aqueles que interromperam precocemente (dentro de 3 meses) e tardiamente (dentro de 3 a 12 meses). O acompanhamento do estudo terminou em dezembro de 2024.

Os resultados mostraram que mais de 20% dos pacientes interromperam seus medicamentos precocemente e 32% interromperam o tratamento tardiamente. Além disso, mais de 80% dos participantes do estudo estavam em baixas doses de manutenção.

Isso corresponde a doses iguais ou inferiores a 1 mg para semaglutida e iguais ou inferiores a 7,5 mg para tirzepatida. A dose de manutenção refere-se à quantidade de medicamento necessária para manter um efeito terapêutico.

Um ano após o início do tratamento, a redução média de peso foi de 3,6% entre os participantes que interromperam o tratamento precocemente, em comparação com 6,8% para aqueles que interromperam o tratamento tardiamente. Aqueles que não interromperam o tratamento perderam, em média, 11,9% do peso corporal.

Aqueles que não interromperam o tratamento e estavam em altas doses de manutenção dos medicamentos perderam 13,7% do peso corporal com semaglutida e 18% com tirzepatida. Para efeito de comparação, em um estudo clínico que

"Nosso estudo mostra que pacientes tratados para obesidade com semaglutida ou tirzepatida perderam menos peso, em média, em um cenário clínico regular, em comparação com o observado em ensaios clínicos randomizados. De acordo com nossos dados, isso pode ser explicado por maiores taxas de descontinuação e menores dosagens de manutenção utilizadas na prática clínica, em comparação com cenários de ensaios clínicos randomizados", diz Hamlet Gasoyan, principal autor do estudo e pesquisador do Centro de Pesquisa em Cuidados Baseados em Valor da Cleveland Clinic, em comunicado.

Os pesquisadores também identificaram quais fatores estavam associados a maiores chances de obter uma perda de peso de 10% ou mais, o que proporciona benefícios clinicamente significativos à saúde nessa população de pacientes.

Os pacientes apresentaram maiores chances de obter esse nível de redução de peso após um ano de tratamento se:

Não descontinuassem seus medicamentos ou descontinuassem tardiamente (vs. precocemente);

Estivessem em alta dosagem de manutenção;

Recebessem tirzepatida (vs. semaglutida);

Fossem do sexo feminino (vs. do sexo masculino).

Além de analisar os fatores que afetam a trajetória de peso de uma pessoa, os pesquisadores monitoraram o controle glicêmico em pacientes que tinham pré-diabetes no início do estudo.

Entre os participantes com pré-diabetes, 33% dos que interromperam o tratamento precocemente apresentaram níveis normais de açúcar no sangue (definidos por um nível de HbA1c de 5,6 ou menos), em comparação com 41% que interromperam o tratamento tardiamente e 67,9% que não interromperam o tratamento.

"Em nosso estudo, a maioria dos pacientes com pré-diabetes apresentou níveis normais de açúcar no sangue ao continuar o tratamento", pontua Gasoyan. "O diabetes tipo 2 é uma das complicações mais comuns da obesidade, portanto, a prevenção do diabetes é muito importante. Este estudo destaca que a interrupção do tratamento, especialmente precocemente, afeta negativamente os resultados de peso e controle glicêmico."

Os motivos mais comuns para a descontinuação do tratamento incluíram o custo dos medicamentos e questões relacionadas à cobertura do seguro, efeitos colaterais e escassez de medicamentos. Um estudo de acompanhamento está em andamento para quantificar por que os pacientes descontinuam seus medicamentos para obesidade em um cenário real.

Além disso, os pesquisadores observaram que, embora os pacientes que descontinuaram os medicamentos para obesidade tenham perdido significativamente menos peso em comparação com aqueles que persistiram, suas trajetórias de peso permaneceram relativamente estáveis. Isso será estudado mais a fundo para identificar quais métodos adicionais de controle de peso os pacientes estão usando em cenários reais após a descontinuação dos medicamentos para obesidade.

"Nossas descobertas sobre os padrões de uso desses medicamentos no mundo real e os desfechos clínicos associados podem embasar as decisões dos profissionais de saúde e seus pacientes sobre o papel da descontinuação do tratamento e da dosagem de manutenção na obtenção de reduções de peso clinicamente significativas", conclui o pesquisador.

