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SAÚDE Ozempic: pesquisadores identificam novos efeitos colaterais dessa classe de medicamentos Uma análise das redes sociais aponta para efeitos que ainda não tinham sido relatados de medicamentos GLP-1, como alterações nos ciclos menstruais

Ao usar inteligência artificial para analisar mais de 400 mil postagens de rede social Reddit, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, identificaram sintomas relatados por pacientes associados ao uso de medicamentos análogos do GLP-1s, os populares medicamentos para perda de peso e diabetes semaglutida (Ozempic e Wegovy) e tirzepatida (Mounjaro), que podem não ser totalmente capturados em ensaios clínicos ou documentos regulatórios.

O novo estudo, publicado na revista científica Nature Health, abrange mais de cinco anos de postagens de quase 70 mil usuários do Reddit e destaca duas classes principais de sintomas que merecem estudos adicionais: sintomas reprodutivos, incluindo ciclos menstruais irregulares, e queixas relacionadas à temperatura, como calafrios e ondas de calor.

"Alguns dos efeitos colaterais que encontramos, como náuseas, são bem conhecidos, e isso mostra que o método está captando um sinal real", afirma Sharath Chandra Guntuku, professor associado de pesquisa em Ciência da Computação e Informação (CIS) na Penn Engineering e autor sênior do estudo, em comunicado. "Os sintomas subnotificados são pistas que vieram dos próprios pacientes, espontaneamente, e os médicos poderiam potencialmente prestar atenção a eles."

"Os ensaios clínicos geralmente identificam os efeitos colaterais mais perigosos dos medicamentos", acrescenta Lyle Ungar, professor de CIS e coautor do estudo. "Mas eles podem não identificar quais sintomas mais preocupam os pacientes; embora as mídias sociais não sejam necessariamente representativas, uma grande coleção de postagens pode refletir preocupações adicionais."





Os pesquisadores alertam que suas descobertas não são causais.

"Não podemos afirmar que os GLP-1s sejam a causa desses sintomas", observa Neil Sehgal, primeiro autor do estudo e doutorando em Sistemas de Informação Clínica (CIS) orientado por Guntuku e Ungar "Mas quase 4% dos usuários do Reddit em nossa amostra relataram irregularidades menstruais, uma porcentagem ainda maior em uma amostra composta apenas por mulheres. Acreditamos que esse seja um sinal que vale a pena investigar."

Sintomas não relatados

Embora a população estudada pelos pesquisadores não seja representativa — os usuários do Reddit são mais jovens, predominantemente do sexo masculino e, em sua maioria, residentes nos Estados Unidos —, os sintomas descritos em seus relatos coletivos correspondem, em grande parte, aos efeitos colaterais conhecidos da semaglutida e da tirzepatida: cerca de 44% dos usuários do estudo descreveram pelo menos um efeito colateral, sendo o mais comum algum tipo de desconforto gastrointestinal.

O que chamou a atenção foi a porcentagem significativa de usuários que relataram sintomas que podem não estar totalmente refletidos nas bulas atuais dos medicamentos ou nos relatórios de eventos adversos de rotina. Quase 4% dos usuários que relataram efeitos colaterais descreveram sintomas reprodutivos, incluindo alterações menstruais como sangramento intermenstrual, sangramento intenso e ciclos irregulares.

Outros relataram queixas relacionadas à temperatura, como calafrios, sensação de frio, ondas de calor e sintomas semelhantes à febre. Além disso, a fadiga foi a segunda queixa mais comum entre os usuários do Reddit, apesar de ter atingido os limiares de notificação em um número relativamente pequeno de ensaios clínicos.

"Acredita-se que esses medicamentos atuem estimulando uma parte do cérebro chamada hipotálamo, que ajuda a regular uma grande variedade de hormônios", afirma Jena Shaw Tronieri, pesquisadora sênior do Centro de Distúrbios Alimentares e de Peso da Universidade da Pensilvânia e coautora do estudo. "Isso não significa que os medicamentos sejam necessariamente a causa desses sintomas, mas pode sugerir que relatos de alterações menstruais e flutuações na temperatura corporal merecem ser estudados de forma mais sistemática."

A curto prazo, os pesquisadores esperam que suas descobertas incentivem médicos e pesquisadores a analisar mais atentamente os efeitos colaterais discutidos online pelos pacientes. A equipe também espera expandir o trabalho para além do Reddit e das comunidades de língua inglesa, a fim de verificar se os mesmos padrões se repetem em diferentes plataformas e populações.

"Ainda não sabemos ao certo se o que observamos no Reddit reflete a experiência dos usuários de GLP-1 globalmente ou se é específico do tipo de pessoa que posta no Reddit nos Estados Unidos", diz Ungar.

Em última análise, os pesquisadores acreditam que esse tipo de análise rápida de mídias sociais, auxiliada por IA, pode se tornar uma ferramenta útil para identificar sinais precoces de alerta em relação a novos medicamentos e tendências de bem-estar. Para substâncias que se tornam populares rapidamente online, especialmente aquelas vendidas em mercados pouco regulamentados ou não regulamentados, como peptídeos injetáveis, as discussões de pacientes em plataformas como Reddit e TikTok podem oferecer uma das primeiras pistas sobre o que os usuários estão realmente vivenciando.

"O objetivo principal desse tipo de abordagem é a rapidez com que ela pode ser implementada, e é exatamente nesse momento que ela se torna mais valiosa", diz Guntuku.

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