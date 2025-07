Ozempic pode ajudar a prevenir AVC e reduzir complicações relacionadas a lesões cerebrais; entenda

A- A+

Três estudos apresentados recentemente na 22ª Reunião Anual da Sociedade de Cirurgia Neurointervencionista (SNIS), nos EUA, mostraram o potencial do uso de inibidores de GLP-1, classe de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, para atenuar os impactos do acidente vascular cerebral (AVC) e lesões cerebrais relacionadas.

No estudo, "O Impacto da Semaglutida (Ozempic) na Mortalidade e Sobrevivência em Pacientes com AVC Isquêmico Agudo: Uma Análise Retrospectiva Nacional e Institucional", pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison descobriram que pessoas que usam Ozempic apresentam menor risco de morte por AVC. A equipe analisou dados globais de 2.021.704 pacientes que sofreram AVC, 43.338 dos quais também estavam em uso de Ozempic, e outro conjunto de dados da Universidade de Wisconsin que incluiu 13.510 pessoas que sofreram AVC, 190 das quais usaram Ozempic.

Os resultados mostraram que a mortalidade por AVC foi menor entre os usuários de Ozempic em ambas as coortes. No conjunto de dados global, 5,26% dos usuários de Ozempic morreram inicialmente em decorrência de AVC, em comparação com 21,61% dos não usuários, e os usuários de Ozempic também tiveram 77,5% de chance de sobreviver a AVCs a longo prazo, em comparação com 30,95% dos não usuários. Os dados da Universidade de Wisconsin-Madison apresentaram resultados semelhantes, com 5,26% dos usuários de Ozempic morrendo de AVC, contra 26,57% dos pacientes que não usaram Ozempic.

No segundo estudo, também da Universidade de Wisconsin-Madison, "Associação entre o Uso de Ozempic e o Risco de AVC: Uma Análise Nacional do Departamento de Emergência", pesquisadores examinaram uma grande amostra nacional de registros de pronto-socorros de pessoas que sofreram AVC e de pessoas que provavelmente usavam Ozempic. Eles encontraram associações entre potenciais usuários de Ozempic e chances significativamente reduzidas de AVC. A equipe de pesquisa sugere aprofundar esta pesquisa e avaliar dados diretamente de farmácias para obter ainda mais precisão sobre a relação entre Ozempic e a prevenção de AVC.

O terceiro estudo, “Impacto dos Agonistas de GLP-1 em Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), Hemorragia Subaguda (HSA) e Hemorragia Intracraniana (HIC): Um Estudo de Coorte Multi-institucional com Propensão Combinada”, era da Universidade do Texas Medical Branch, em Galveston. Os pesquisadores investigaram se os inibidores de GLP-1 poderiam melhorar os desfechos de pacientes após hemorragias cerebrais (tanto espontâneas quanto aquelas causadas por ruptura de aneurisma cerebral) e AVC.

Para isso, a equipe revisou os prontuários dos pacientes de 6 e 12 meses após cada hemorragia cerebral e de 1 e 2 anos após cada AVC, constatando que o uso de inibidores de GLP-1 estava associado a um risco reduzido de efeitos colaterais cognitivos, convulsões, hemorragia cerebral futura e morte após hemorragia cerebral e AVC.

De acordo com o médico Ahmed Elbayomy, pesquisador e cientista de dados do Departamento de Cirurgia Neurológica da Universidade do Wisconsin-Madison e autor principal de dois desses estudos, esses resultados são muito promissores.

"Mais pesquisas certamente são necessárias, mas observar a proteção potencial oferecida por esses medicamentos é uma descoberta fascinante.", diz em comunicado.

"Esta pesquisa pode introduzir uma nova perspectiva à discussão sobre a prevenção e mitigação dos efeitos devastadores do AVC e das lesões cerebrais relacionadas", acrescenta o médico Matias Costa, do Departamento de Neurocirurgia da Universitdade do Texas Medical Branch e autor do terceiro estudo, também em comunicado.

