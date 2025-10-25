A- A+

ESTUDO Ozempic pode reduzir drasticamente o risco de problemas cardíacos Estudo sugere que medicamentos à base de semaglutida podem ter benefícios mais amplos

A semaglutida, prinmoucípio ativo de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Rybelsus, pode ajudar a prevenir ataques cardíacos e outros eventos cardíacos graves, independentemente da perda de peso que as pessoas sofrem ao tomá-lo.

A conclusão é de um estudo feito pela Universidade College London, na Inglaterra, publicado na revista científica The Lancet.

De acordo com os pesquisadores, a descoberta sugere que há múltiplas maneiras pelas quais o medicamento beneficia o coração, em vez de seu efeito protetor na saúde cardiovascular ser devido apenas à perda de peso.

O estudo analisou dados de 17.604 pessoas com 45 anos ou mais, com sobrepeso e doença cardiovascular, que receberam aleatoriamente injeções semanais de semaglutida ou placebo.

Análises anteriores desses dados pela mesma equipe internacional constataram que a semaglutida reduziu ataques cardíacos, derrames e outros eventos cardíacos graves em 20% nesse grupo.

No novo estudo, a equipe constatou que essa redução nos eventos adversos graves foi semelhante, independentemente do peso dos participantes no início do estudo.

Ou seja, pessoas classificadas apenas marginalmente como acima do peso, com um índice de massa corporal (IMC) de 27 (o IMC médio para adultos no Reino Unido), observaram benefícios semelhantes aos daqueles com obesidade que apresentavam os IMCs mais altos.

Os benefícios também foram amplamente independentes da quantidade de peso que as pessoas perderam nos primeiros quatro meses e meio de uso do medicamento.

No entanto, os pesquisadores encontraram uma ligação entre a redução da circunferência da cintura e os benefícios cardíacos, sendo isso responsável por um terço do efeito protetor do medicamento no coração após dois anos.

"A gordura abdominal é mais perigosa para a nossa saúde cardiovascular do que o peso total e, portanto, não é surpreendente ver uma ligação entre a redução da cintura e os benefícios cardiovasculares. No entanto, isso ainda deixa dois terços dos benefícios cardíacos da semaglutida inexplicáveis", diz o autor principal, professor John Deanfield, do Instituto de Ciências Cardiovasculares da UCL, em comunicado.

"Essas descobertas reformulam o que pensamos que este medicamento está fazendo. Ele é rotulado como uma injeção para perda de peso, mas seus benefícios para o coração não estão diretamente relacionados à quantidade de peso perdido. Na verdade, é um medicamento que afeta diretamente as doenças cardíacas e outras doenças do envelhecimento.

Apesar dos resultados, os autores ressalta que os benefícios desses medicamentos tem que ser ponderados em relação aos potenciais efeitos colaterais. Além disso, embora as descobertas se concentrem na semaglutida, é provável que se apliquem a outros medicamentos para "perda de peso" que têm como alvo o GLP-1, como o Mounjaro (tirzepatida).

Os mecanismos pelos quais os GLP-1 podem auxiliar a saúde cardiovascular, disseram os pesquisadores, incluem o apoio à saúde do revestimento dos vasos sanguíneos, a redução da inflamação, a melhora do controle da pressão arterial e a redução dos níveis de lipídios (níveis de colesterol e outras gorduras na corrente sanguínea).

