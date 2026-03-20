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SAÚDE Ozempic precisa de receita? Entenda Em 2025, a Anvisa passou a exigir a exigir a retenção da receita médica na compra de medicamentos análogos do GLP-1, como Ozempic, Saxenda, Wegovy e Mounjaro

O Ozempic é uma medicamento à base de semaglutida indicado para o tratamento do diabetes e usado off-label (quando a indicação não está na bula) para perda de peso. O medicamento também passou a ser indicado recentemente para redução de risco renal e cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica.

Logo que começou a ser vendido no país, não era necessário receita para comprá-lo. No entanto, a partir de 23 de junho de 2025, a Anvisa passou a exigir a retenção da receita médica na compra de medicamentos análogos do GLP-1, como Ozempic, Saxenda, Wegovy e Mounjaro.

Na prática, as novas regras exigem que a prescrição médica seja feita em duas vias, e que uma delas fique retida na farmácia no momento da compra, assim como é feito, por exemplo, com os antibióticos. A validade das receitas é de até 90 dias a partir da data de emissão. As drogarias também precisam registrar, no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), a movimentação de compra e venda dos medicamentos.





De acordo com a Anvisa, o que motivou a decisão foi a observação de "um número elevado de eventos adversos relacionados ao uso desses medicamentos fora das indicações aprovadas”. De acordo com a análise da Anvisa, entre 2019 e setembro de 2024, foram registrados 524 notificações de suspeitas de eventos adversos decorrentes da semaglutida. A substância, presente no Ozempic e no Wegovy, é a mais utilizada dos análogos de GLP-1 no Brasil.

Desse total, 169 (32,25%) corresponderam a “Uso não descrito em bula (off label)”, e 126 (24%) ao “Uso de produto em indicação não aprovada” (43; 8,2%). Entre essas notificações decorrentes do mau uso do medicamento, 166 (98,8%) foram classificadas como graves.

— O uso sem avaliação, prescrição e acompanhamento por profissionais habilitados, de acordo com as indicações autorizadas, pode aumentar os riscos e os potenciais danos à saúde — afirmou o diretor-presidente substituto da agência, Rômison Rodrigues Mota, durante seu voto.

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