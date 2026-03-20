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Saúde Ozempic X Mounjaro: veja as diferenças entre as duas canetas emagrecedoras Ambos os medicamentos são indicados para o tratamento de diabetes, mas diferem no princípio ativo e no modo de ação no organismo

O Ozempic é um medicamento à base de semaglutida produzido pela Novo Nordisk e indicado para o tratamento de diabetes tipo 2. Entretanto, ele se tornou popular por seu efeito significativo na perda de peso. Ao menos, até a chegada do Wegovy, outro medicamento à base de semaglutida, mas especificamente indicado para o tratamento de obesidade.

Então, que surgiu o Mounjaro, medicamento da Eli Lilly para diabetes e obesidade (a diferença está na dosagem), cujo princípio ativo é a tirzepatida.

Qual é a diferença entre Ozempic e Mounjaro?

Tanto o Ozempic quanto o Mounjaro são indicados para o tratamento do diabetes. Ambos são administrados em forma de injeção semanal com o objetivo de controlar os níveis de açúcar no sangue de pacientes adultos. Entretanto, estudos de eficácia desses remédios mostraram que eles também têm um alto poder na promoção da perda de peso. Por isso, eles têm sido cada vez mais utilizados com essa finalidade.

A grande diferença entre os dois medicamentos é o princípio ativo e seu efeito. O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida, substância da classe chamada análogos de GLP-1, que simulam o hormônio GLP-1 no corpo humano. Esse hormônio é produzido naturalmente no intestino quando comemos e existem receptores em diversas partes do corpo, como no cérebro, onde o hormônio ativa a sensação de saciedade.

Segundo um dos estudos publicado na revista científica Lancet, na dose mais alta disponível, de 2,4 mg (comercializada sob o nome de Wegovy, indicado para o tratamento de obesidade), a semaglutida proporcionou uma redução de peso de até 17% após 68 semanas. O efeito é menor que o da tirzepatida, porém é importante ressaltar que a duração do monitoramento também foi menor que a da tirzepatida.

Já o Mounjaro, que tem como princípio ativo a tirzepatida, simula não só o GLP1, mas também o GIP, - outro hormônio que tem atuação semelhante. Por isso, ele é chamado de duplo agonista. Essa combinação é a responsável pela eficácia superior do fármaco.

Segundo os estudos SURMOUNT, a perda de peso após 72 semanas foi de 15%, na dose de 5 mg; 19,5%, na de 10 mg, e 20,9%, na de 15 mg. O acompanhamento com pessoas sem diabetes por até 84 semanas mostrou que esse percentual pode chegar a 26,6% nas dosagens maiores.

Em relação à forma de administração, ambos são canetas injetáveis, administradas uma vez por semana no tecido subcutâneo. Mas enquanto o uso do Mounjaro é de uma caneta por aplicação, o Ozempic usa a mesma caneta para diversas aplicações. O paciente troca apenas a agulha a cada nova aplicação.

Há também diferenças nas dosagens e no preço. O Mounjaro está disponível em 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e 15 mg. Já o Ozempic está disponível em 0,25 mg, 0,5 mg e 1 mg. Em ambos, dosagens mais baixas são usadas no início para evitar efeitos colaterais.

Além disso, enquanto o Ozempic é indicado para o tratamento do diabetes tipo 2, o Mounjaro é indicado para o tratamento do diabetes e da obesidade. Em relação aos efeitos colaterais, ambos são parecidos, sendo os mais frequentes náuseas, diarreia, vômitos e constipação.

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