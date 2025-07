Ozzy Osbourne: entenda o que é Cybernics, equipamento usado em tratamento após queda brusca

A- A+

O cantor e compositor Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira (22). A causa da morte não foi revelada pela família. Conhecido como "pai" do heavy metal e "príncipe das trevas", ele enfrentou problemas de saúde ao longo da vida.

"É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor", diz comunicado.

Em 2020, o artista anunciou pela primeira vez que havia sido diagnosticado com Parkinson no ano anterior. Já em 2019, ele sofreu uma queda, que fez com que ele despencasse sobre o próprio rosto, após ir ao banheiro no meio da noite.

A queda fez com que as hastes de metal presentes em seu corpo (colocadas ali após ele sofrer um acidente veicular em 2003) se movimentassem.

Como consequência, ele precisou fazer uma cirurgia no pescoço e diversas outras na coluna.

Outra solução indicada pelos médicos foi um tratamento chamado Hybrid Assistive Limb (HAL) ou Cybernics (HAL), uma tecnologia de robótica vestível, para que ele recuperasse os movimentos dos membros. Assim, o equipamento foi aliado à fisioterapia na recuperação de Ozzy.

O que é o Cybernics?

O paciente vestido com o equipamento HAL faz com que, ao tentar se mover, sinais sejam enviados do cérebro para os músculos chegam à superfície da pele como sinais bioelétricos muito tênues.

O HAL consegue captar esses sinais e consolidar diversas informações para completar o movimento do paciente.

