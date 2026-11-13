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Recife Paciente agride técnica de enfermagem em unidade de saúde da Zona Sul do Recife A paciente atingiu a profissional de saúde com socos e arranhões

Uma paciente, de 34 anos, agrediu uma técnica de enfermagem, de 35, durante o atendimento na Policlínica Arnaldo Marques, localizada no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. A profissional de saúde precisou ser afastada de suas atividades, via atestado médico, para sua recuperação.

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) informou que a agressão aconteceu, segundo a técnica de enfermagem, dentro da sala de medicação da unidade de saúde, na segunda-feira (9).

"A agressão teria sido motivada por uma acusação de que a técnica de enfermagem teria perdido uma receita médica", informou o órgão.

A profissional foi atingida na região dos olhos e ombros, com socos e arranhões. A roupa que estava vestindo foi rasgada.

"A situação só foi interrompida com a chegada de outros trabalhadores da unidade", ressaltou o Coren-PE.

O clima de tensão na unidade foi agravado no período da noite. Apesar de ter sido contida e levada da unidade de saúde, a paciente retornou no período da noite e ameaçou a equipe que havia feito seu atendimento durante o dia.

Após tomar conhecimento do ocorrido, o Coren-PE publicou que a Comissão de Combate à Violência Contra Profissionais de Enfermagem foi acionada e está em contato com a profissional e o departamento jurídico da autarquia está à disposição para prestar suporte à vítmia.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), um procedimento policial foi instaurado para apurar as circunstâncias que o caso requer.

A Prefeitura do Recife informou que a profissional de saúde foi acolhida, assistida e recebeu atendimento médico, seguido de afastamento de suas atividades mediante atestado.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado para formalizar o caso e a paciente também recebeu o acolhimento necessário para terminar o tratamento de saúde que estava em andamento.

Em nota, a Prefeitura do Recife ainda informou que repudia o ato. "A gestão reforça que repudia qualquer forma de violência contra os trabalhadores da rede municipal de saúde", informou a gestão.



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