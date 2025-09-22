A- A+

superfungo Paciente com Candida auris contraria recomendação médica e deixa hospital no Recife O homem, de 33 anos, estava internado no Hospital Otávio de Freitas (HOF)

Nesta segunda-feira (22), um paciente diagnosticado com o superfungo Candida auris (C.Auris) deixou o Hospital Otávio de Freitas (HOF), localizado em Tejipió, na Zona Oeste do Recife.

O paciente, um homem de 33 anos, contrariou as recomendações da equipe da unidade hospitalar e evadiu-se do ambiente.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), uma equipe multidisciplinar deveria dar continuidade ao tratamento até que ele recebesse uma alta hospitalar.

Apesar de o superfungo ser transmissível através do contato direto com uma pessoa contaminada ou superfície contaminada, a SES informou que o C.Auris não representa um risco para a saúde pública, visto que o fungo tem maior circulação em ambiente hospitalar.

"A Candida pode representar maior risco em pacientes debilitados, com maior tempo de internação, com baixa imunidade e múltiplos procedimentos invasivos", informou a secretaria.

De acordo com a SES-PE, o homem estava consciente e orientado. Tinha, portanto, "o direito de decidir sobre seu corpo e sua vida, escolhendo ou recusando tratamentos médicos".

Na unidade hospitalar, não há nenhum novo caso do superfungo, e as medidas de limpeza e desinfecção seguem sendo realizadas no setor onde o paciente infectado estava internado.



Veja também