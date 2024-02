Paciente com paralisia cerebral tetraparética vê o mar pela primeira vez no Recife

A- A+

Matheus Ferreira, de 22 anos, veio de Manaus ao Recife para passar por uma cirurgia complexa na coluna para tratamento de escoliose neuromuscular. Porém, saiu da capital pernambucana com um sonho realizado. O jovem, com histórico de paralisia cerebral tetraparética, conheceu o mar pela primeira vez.



“A gente só conhecia a praia de Ponta Negra de Manaus, que fica à beira do Rio Negro. O mar mesmo, o oceano, Matheus nunca viu. Ele tinha essa vontade. Assim que conseguimos o tratamento com a Hapvida aqui no Recife, ele se animou para realizar esse sonho. Ficamos apreensivos com a complexidade da cirurgia, na dúvida se daria tudo certo, mas, graças à competência de toda a equipe do Hospital Ilha do Leite, tudo correu bem e, como prometido, aqui estamos nós”, contou, emocionada, a mãe do rapaz, Elisângela Vargas.



O procedimento cirúrgico em Matheus durou sete horas e foi considerado um sucesso. Devido à tetraparesia, Matheus tem a fala limitada, mas suas expressões faciais não deixaram dúvidas da alegria diante da realização de um grande desejo.



“É uma realização para toda a nossa equipe conseguir proporcionar essa experiência para ele. O caso de Matheus era de extrema complexidade: uma escoliose neuromuscular que comprometia sua qualidade de vida de forma importante. Ele chegou para nós sem sustentação do tronco, ou seja, quando se sentava, acabava caindo para o lado. Além disso, a deformidade causava grande dor pelo impacto da costela na bacia", explicou o diretor médico do Hospital, Marcus Melo. A cirurgia foi realizada pela equipe do doutor George Braga.

