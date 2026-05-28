Paciente com suspeita de Ebola é isolado na Áustria; caso gera alerta na Europa
Pessoa que retornou de Uganda apresentou sintomas da doença e será transferida para clínica especializada em Viena
Um possível caso de Ebola mobilizou autoridades de saúde da Alta Áustria nesta quinta-feira (28) após uma pessoa que retornou recentemente de Uganda ser internada em um hospital da região de Urfahr-Umgebung com sintomas da doença. Segundo comunicado divulgado pela Direção Provincial de Saúde, o paciente foi isolado imediatamente e passou a receber atendimento conforme os protocolos médicos para doenças infecciosas.
De acordo com as autoridades, uma primeira análise de sangue não apontou sinais de infecção pelo vírus Ebola. Apesar disso, o resultado ainda é considerado preliminar e precisa ser confirmado por uma segunda amostra laboratorial. Até a conclusão dos exames, o paciente permanecerá em isolamento hospitalar.
"Ontem, uma pessoa do distrito de Urfahr-Umgebung foi internada no hospital para avaliação devido a sintomas de doença. Como a pessoa retornou de Uganda na segunda-feira — um país atualmente afetado pelo surto de Ebola — ela foi isolada e tratada de acordo com as diretrizes médicas", informou a Direção Provincial de Saúde em nota.
Leia também
• EUA diz que impedirá entrada do ebola em seu território
• Taxa de letalidade do surto de ebola na RDC está abaixo de 25%, afirma OMS
• Uganda fecha temporariamente sua fronteira com a RDC devido ao surto de ebola
Criança de 10 anos passa por cirurgia após ser atingida por árvore durante passeio em parque nos EUA
Transferência e rastreamento de contatos
As autoridades sanitárias também iniciaram, na noite de quinta-feira, o rastreamento de pessoas que tiveram contato com o paciente. Segundo os médicos responsáveis pelo atendimento, o estado de saúde dele é estável.
Ainda conforme o comunicado, a pessoa deverá ser transferida nas próximas horas para uma clínica especializada em Viena, em um transporte específico para doenças infecciosas. Uganda enfrenta atualmente um surto de Ebola, o que elevou o alerta das autoridades de saúde europeias para casos suspeitos envolvendo viajantes vindos da região africana.