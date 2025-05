A- A+

RIO DE JANEIRO Paciente de hospital no Rio acusa técnico de enfermagem de estupro; polícia inves Vítima relatou à direção da unidade que agressor chegou a ameaçá-la com injeção antes de cometer o crime

Um técnico de enfermagem foi acusado de estuprar uma paciente dentro do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime teria ocorrido na madrugada desta quinta-feira, segundo denúncia feita à direção da unidade de saúde.



O caso foi encaminhado à 22ª DP (Penha), que investiga a ocorrência. De acordo com o relato da vítima, o técnico — que não teve o nome divulgado — teria se aproveitado do momento em que realizava a higiene da paciente para passar a mão em suas partes íntimas. Horas depois, ainda durante a madrugada, ele teria retornado ao leito onde ela estava internada e feito novas investidas.

Segundo a paciente, o homem a ameaçou, afirmando que injetaria um líquido em seu corpo caso ela denunciasse o abuso. Em seguida, conforme o relato feito à direção do hospital, o técnico teria colocado o pênis na boca da vítima e ejaculou.

A denúncia foi encaminhada imediatamente ao supervisor de enfermagem da unidade, que acionou a direção do hospital. Confrontado por seus superiores, o funcionário negou as acusações, mas foi conduzido à 22ª DP para prestar depoimento. A polícia colheu o relato da paciente ainda no hospital, onde ela permanece internada, e pretende ouvir outras testemunhas nos próximos dias.

Em nota, a Secretaria estadual de Saúde afirmou que repudia com veemência o caso e informou que todas as providências foram tomadas assim que a denúncia foi recebida. “A direção do hospital comunicou imediatamente à Secretaria e à Fundação Saúde, gestora da unidade. Todas as medidas cabíveis foram adotadas. Uma equipe do hospital acompanhou a família na delegacia”, diz o comunicado.

Ainda segundo a nota, a Fundação Saúde determinou o desligamento imediato do técnico, que era funcionário de uma empresa terceirizada.

A Polícia Civil investiga o caso como estupro de vulnerável, dada a condição de internação da vítima.

