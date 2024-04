Paciente furta arma de vigilante, mata profissional e é morto em troca de tiros no HR

A- A+

Uma troca de tiros no Hospital da Restauração, na área central do Recife, resultou na morte de um paciente e de um vigilante na unidade de saúde, entre às 4h30 e 5h desta sexta-feira (26).



Segundo o diretor do HR, Petrus Andrade Lima, um paciente que estava internado na emergência geral, na unidade de trauma, furtou a arma de um vigilante durante a troca de guarda da equipe de segurança privada e baleou o profissional.



"Na troca entre as armas, houve a tomada por parte do paciente", explicou Petrus. O vigilante, identificado como Nivaldo Bezerra da Silva, morreu no local. Após os tiros, o paciente tentou fugir.

Na fuga, uma troca de tiros foi iniciada entre o homem envolvido e outros seguranças do hospital. O paciente que iniciou toda a confusão foi atingido por disparos e também morreu.



Ao ser questionado se o homem apresentava transtornos no momento do ocorrido, o diretor do HR informou que ele não tinha alteração no comportamento.



"Tudo isso vai ser investigado e avaliado pela polícia", destacou Petrus.



A Polícia Militar informou que foi acionada, por meio do 13º BPM, para uma ocorrência em que um vigilante do Hospital da Restauração teve sua arma de fogo subtraída e na ação acabou baleado por um homem que se encontrava na área interna daquela unidade de saúde.



"O agressor agiu no momento da troca do plantão das equipes de segurança privada. O suspeito tentou fugir, mas foi também alvejado. Mesmo socorridos, agressor e vigilante acabaram morrendo na Ala Vermelha do hospital", disse a PMPE.



Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que está investigando o caso, e que uma equipe encontra-se em diligências no momento. "Mais informações serão repassadas em momento oportuno", afirmou a corporação.

