Paciente moradora de Boa Viagem morre após complicações da dengue; veja como evitar infecção

A- A+

A Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE) confirmou a morte de uma mulher de 26 anos, moradora do bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, por complicações da dengue. O falecimento aconteceu no dia 29 de abril. Somente em 2023, este é o sexto óbito por dengue em Pernambuco.

A paciente apresentava também um quadro pregresso de comorbidades, como hipertensão, obesidade e asma.



De acordo com a SES-PE, a mulher deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul, relatando febre, mialgia, dor articular, cefaleia, dor abdominal moderada, náusea, vômito e apresentando também manchas vermelhas pelo corpo. Esses sintomas haviam aparecido havia, pelo menos, quatro dias antes de ela procurar o atendimento médico.

Com o agravamento do quadro de saúde, a mulher foi transferida para o Hospital Getúlio Vargas, no Cordeiro, Zona Oeste da capital, onde morreu.



Como a causa da morte não foi possível de ser identificada pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), após discussão do caso com equipe técnica da Vigilância Epidemiológica do Recife, o óbito foi confirmado para dengue pelo critério clínico epidemiológico.

Prevenção/ Cuidado

À Folha de Pernambuco, a gestão de Saúde do Estado informou dicas para evitar proliferação do mosquito "Aedes aegypti", que causa a dengue. Esses cuidados devem ser tomados durante o ano todo, não apenas em períodos chuvosos.



A forma mais eficaz de combater a reprodução é evitar o acúmulo de água parada. Também é preciso vedar os reservatórios de água e se prevenir de picadas do mosquito, usando repelentes ou mosquiteiros.

O conselho para quem apresenta sintomas de dengue, como febre alta, dor de cabeça, no corpo, atrás dos olhos e articulações, manchas avermelhadas no corpo e ocorrência de vômito, é procurar um serviço de saúde mais próximo, para o devido diagnóstico e assistência médica adequada.

Alta de casos de dengue e chikungunya

A morte dessa moradora de Boa Viagem chama a atenção para a alta de casos simultâneos de dengue e chikungunya em todo o Brasil. Antes, essa hipótese era considerada rara. O aumento expressivo surpreendeu cientistas.

Análise de vigilância genômica e epidemiológica de arboviroses (doenças transmitidas por mosquitos) realizada no País revelou que os casos de chikungunya aumentaram sete vezes e os de dengue, três vezes, em 2023 em relação a 2022.



Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais e do Grupo Fleury. O mais alto percentual de pessoas contagiadas sumultaneamente está em Minas Gerais, com 11%.



Nos casos de coinfecção por dengue e chikungunya, a primeira parece levar a melhor na batalha para dominar o corpo da pessoa infectada. A carga viral (a quantidade de vírus) da dengue é maior nesses pacientes.

Uma possibilidade é que os vírus da dengue consigam interferir na replicação do vírus chikungunya. Mas, por ora, tudo isso é hipótese. Os pesquisadores farão estudos em modelos animais para ver se há alteração nos sintomas, se existe interação entre os vírus e em que medida isso altera o quadro clínico.



Arboviroses em Pernambuco

Dengue

De acordo com boletim divulgado pela SES-PE, desde o início do ano foram notificados 18.569 casos de dengue. Do total, 2.177 foram confirmados e 10.516, descartados. Esses números são de 178 cidades pernambucanas e Fernando de Noronha. O número de notificações é menor que o do ano passado, que foi de 51.367, ou seja, 63,9% a menos.

Chikungunya

Os casos dessa arbovirose também apresentaram baixa na quantidade. Em 2023, foram 5.085 notificações. Do todo, 630 foram confirmados e 2.713, descartados. No ano passado, 32.584 casos suspeitos foram levantados. A redução é de 84,4%.

Zika

Neste ano, foram notificados 881 casos de Zika. Nenhum foi confirmado e 758 foram descartados. Ante os dados de 2022 - 4.508 casos-, a queda é de 80,5%.

Mortes por arboviroses

As notificações de morte por arboviroses chegaram a 43 em 2023. Seis foram confirmados por esse tipo de doença (três por chikungunya nos municípios de Igarassu, Paulista e Recife, e mais três por dengue nos municípios de Limoeiro, Petrolina e Recife). 15 mortes foram descartadas e 19 seguem em investigação. Três são de outros estados brasileiros.

No mesmo período do ano passado, foram notificados 57 óbitos suspeitos, dos quais 11 foram confirmados (sendo oito por chikungunya e 3 por dengue), 41 descartados, três em investigação e dois de outro Estado.

Casos de epizootias/ febre amarela

Até agora, 33 foram notificados aos órgãos ambientais e às vigilâncias (municipal e estadual), quatro casos suspeitos de epizootias envolvendo primatas não humanos.

A Secretaria Estadual de Saúde iniciou, em 2017, a vigilância sentinela de macacos para averiguar possíveis causas para mortes de primatas, que podem ser por doenças como raiva, febre amarela ou outras zoonoses. A vigilância de epizootias é uma das estratégias para detecção precoce do vírus da febre amarela, já que os macacos doentes funcionam como sentinelas para a vigilância dessa doença em humanos (o mosquito pode se infectar com o animal e, em seguida, repassar para humanos). Em Pernambuco, não há registro da circulação da enfermidade desde a década de 1930.

Veja também

POLÍCIA PM de folga prende e atira em suspeito que havia acabado de matar homem em Jaboatão