A- A+

OUTRA CIRURGIA Paciente que recebeu rim errado no RN passa por novo transplante e recebe órgão correto Falha interna levou Hospital Universitário Onofre Lopes a convocar paciente errado para o procedimento, que rejeitou o órgão por não ser compatível com seu tipo sanguíneo

O paciente que recebeu um rim errado em Natal, no Rio Grande do Norte, passou por nova cirurgia para receber o órgão correto nesta quinta-feira (25).

Segundo o Hospital Universitário Onofre Lopes, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HUOL-UFRN/Ebserh), o procedimento ocorreu sem intercorrências.

O outro paciente, que deveria ter recebido o rim, foi reinserido como prioridade na fila, e recebeu alta nesta sexta-feira (26).

“Caso surja algum órgão compatível, eles serão os primeiros a receber. Essa medida foi tomada visando reduzir o prejuízo físico e emocional aos dois pacientes afetados”, diz nota do Ministério da Saúde.

O erro aconteceu devido a uma “falha interna” na convocação do paciente pela unidade, que confundiu os dois que estavam na fila por terem um nome parecido.

Após o procedimento, porém, o que recebeu o rim apresentou reação ao órgão, que não era compatível com seu tipo sanguíneo, e precisou ser levado à unidade de terapia intensiva (UTI).

Em nota, o HUOL-UFRN/Ebserh disse que se "se solidariza com a família afetada e reafirma seu compromisso com a transparência, a qualidade da assistência e a segurança dos pacientes".

Veja também