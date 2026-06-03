A- A+

SAÚDE Paciente que teve suspeita de ebola descartada ficou em abrigo de SP; local passa por medidas Prefeitura diz que iniciará vacinação no local hoje; na segunda, houve uso de antibiótico em pessoas que possam ter sido expostas à infecção

Um centro de acolhimento ligado à prefeitura SP, na região do Canindé, tem uma vacinação coletiva marcada para esta quarta-feira, dia 3. A medida ocorre porque lá esteve, por cinco dias, o homem de 37 anos que f icou internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas com quadro que foi investigado para ebola. Ele chegou ao Brasil após passagem pela República Democrática do Congo (RDC), país onde há regiões acometidas por uma epidemia da doença. O quadro de ebola, é importante reforçar, foi descartado.

Ao mesmo tempo, a meningite, que foi efetivamente detectada no paciente, pode ser amplamente transmissível. O diagnóstico positivo para a infecção foi divulgado no último sábado, quatro dias antes do início da vacinação.

O uso de antibióticos, para a chamada quimioprofilaxia, acontece desde segunda-feira em 24 pessoas, 14 funcionários e dez acolhidos do abrigo. As duas medidas funcionam como uma forma de tentar proteger quem eventualmente possa ter tido contato com esse paciente.

De acordo com informações da prefeitura, a unidade recebeu profissionais da Vigilância Sanitária, que realizaram "avaliação técnica do local e orientaram as equipes quanto às medidas de prevenção e monitoramento”. Os outros acolhidos, informou a nota, passam por acompanhamento preventivo.

Não há informações sobre novos casos de meningite no abrigo.

Veja também