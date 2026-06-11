Paciente recebe pela primeira vez terapia experimental que busca rejuvenescer células
A empresa de biotecnologia Life Biosciences anunciou que administrou a primeira dose de um tratamento para reverter a perda de visão relacionada à idade
Pela primeira vez, um paciente recebeu uma terapia genética que tem como objetivo o rejuvenescimento celular. De acordo com informações da Life Biosciences, empresa de Boston, que desenvolveu o composto e patrocina o trabalho, o estudo clínico de fase 1 busca ativar três genes capazes de "reprogramar parcialmente" células envelhecidas para o tratamento de uma forma de glaucoma, condição que pode causar cegueira.
O objetivo deste ensaio clínico é avaliar a segurança e a tolerabilidade do ER-100, nome do composto, com desfechos adicionais avaliando a função visual, em cerca de 18 pacientes que serão acompanhamentos ao longo de cinco anos. A expectativa é que as proteínas codificadas pelos genes possibilitem a regeneração de neurônios no nervo óptico, que conecta o olho ao cérebro e é danificado em pessoas com glaucoma. Em condições normais, esses neurônios não são capazes de se regenerar.
"Este é um momento importante para a Life Bio e para o campo da biologia do envelhecimento", diz David Sinclair, cofundador da Life Biosciences e professor de Genética na Harvard Medical School, em comunicado. "Nossa pesquisa sugere que o envelhecimento é impulsionado, em grande parte, pela perda de informações epigenéticas, e não por danos irreversíveis. Este estudo clínico representa a primeira oportunidade de testar se a restauração dessas informações pode amenizar doenças humanas."
Leia também
• Quais são os riscos à saúde de fazer uma tatuagem? Entenda
• Investimentos no SUS e carreta da mulher integram agenda do Ministério da Saúde em Pernambuco
As neuropatias ópticas representam uma grande necessidade médica não atendida. Os tratamentos atuais visam principalmente os fatores de risco, como a pressão intraocular no glaucoma, mas não atuam diretamente nos danos às células ganglionares da retina. Consequentemente, a doença frequentemente leva à perda irreversível da visão, mesmo com tratamento.
A perda de visão não só impacta diretamente a vida dos pacientes, como também aumenta o risco de perda de independência, quedas graves, depressão e demência devido ao isolamento social, o que reforça a necessidade de terapias modificadoras da doença.
Além do ER-100, a Life Bio está desenvolvendo aplicações de sua plataforma de restauração epigenética para múltiplas indicações em diversos órgãos.
— O objetivo dos pesquisadores é bem mais ambicioso. Não é simplesmente uma terapia gênica para glaucoma. Se funcionar aqui, a expectativa é que funcione para outros nervos e até para o sistema nervoso central — diz o geneticista Salmo Raskin, diretor científico da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica.
A grande preocupação da comunidade científica é que esse tipo de terapia cause mutações no organismo que podem levar ao desenvolvimento de tumores. A escolha por uma doença que afeta o olho ajudaria a reduzir esse tipo de dano, dado que, caso isso ocorra, não teria repercussão no organismo como um todo.
— Com esse experimento, eles buscam reprogramar as marcas epigenéticas que são associadas ao envelhecimento, sem alterar o DNA da célula — explica Raskin.
Os genes são controlados por um interruptor genético que os ativa somente quando os participantes tomam um antibiótico específico. Se um participante interromper o uso do antibiótico, os genes são desativados, o que permite certo nível de controle.
"O ER-100 não altera os genes existentes do participante", afirma o ensaio clínico.
O primeiro estudo em humanos com o ER-100 começará com o tratamento de 12 participantes, um de cada vez, com um tipo específico de glaucoma chamado glaucoma de ângulo aberto (GAA). Em seguida, os pesquisadores incluirão até 6 participantes adicionais com danos no nervo óptico, chamados de neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NOIAA).
A equipe de Sinclair Sinclair vêm trabalhando com o ER-100 há vários anos. Um estudo em camundongos com nervos ópticos danificados, publicado em 2020, mostrou o ER-100 promoveu a regeneração neuronal e reverteu a perda de visão em camundongos idosos e camundongos com glaucoma.
Pesquisas iniciais em primatas não humanos sugerem que o ER-100 tem potencial para restaurar a função de células danificadas. No entanto, a alteração da expressão gênica acarreta perigos conhecidos e desconhecidos, como a transformação de algumas células em cancerosas.