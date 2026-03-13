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RIO DE JANEIRO Paciente tenta fugir de hospital no Rio por tubulação e despenca do teto Funcionários conseguiram conter o homem e reconduzi-lo para a internação sem ferimentos

Um homem caiu do teto do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ao tentar fugir da unidade. De acordo com a administração do hospital, o paciente é usuário de drogas e apresentou um episódio de surto na noite de quinta-feira, 12.

Ele tentou escapar pela tubulação de ventilação, mas acabou despencando dentro de uma sala de internação, segundo a direção da unidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que pacientes e funcionários percebem a presença do homem no forro do teto. A estrutura começa a ceder até que se abre uma passagem e o homem cai no chão.

Após a queda, funcionários do hospital contiveram o paciente. A unidade informou que ele não sofreu ferimentos e foi reconduzido ao setor onde estava internado. Ele permanece hospitalizado em bom estado geral, e nenhum outro paciente ficou ferido.



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