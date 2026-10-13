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Pernambuco Paciente transferida de Fernando de Noronha é diagnosticada com meningite viral no Recife Segundo a SES-PE, a paciente apresenta uma excelente evolução clínica

Uma mulher foi transferida do Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, para o Recife, neste final de semana, após apresentar cefaleia (dor de cabeça) e alteração da fala. Na capital pernambucana, o diagnóstico de meningite viral foi confirmado.

Durante o período de observação na unidade de saúde da ilha, a mulher foi medicada e utilizou máscara, seguindo todas as normas de precaução orientadas pelos especialistas.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), no Recife, foi realizada a coleta do exame do Líquor (líquido cefalorraquidiano ou LCR) para determinar o diagnóstico.

Em Noronha, a paciente permaneceu estável na unidade durante todo o período e posteriormente foi transferida para Recife, apenas após 24 horas do início das medicações, com uso de máscara e seguindo todas as normas de precaução orientadas pelos especialistas.

A paciente está internada em observação na capital pernambucana, com quadro de meningite viral e estado de saúde estável. A SES-PE informou que a mulher apresenta uma excelente evolução clínica.

Meningite viral

A Secretaria Estadual de Saúde ainda ressaltou que diversos agentes como vírus, bactérias, fungos e parasitas, pode causar uma meningite, sendo os vírus e bactérias os principais.

As meningites são doenças de notificação compulsória imediata e todos os casos devem ser notificados.

De acordo com as informações do órgão, a meningite viral, diagnosticada na moradora da Ilha, se apresentam frequentemente, com evolução benigna e recuperação espontânea. Já as meningites bacterianas evoluem rapidamente, causando complicações, além de exigir diagnóstico e tratamento imediato com uso de antibióticos

Segurança

Equipes de vigilância sanitária e epidemiológica de Fernando de Noronha realizaram contato com familiares da paciente, que tiveram contato mais prolongado com ela, para verificar condições de saúde.

Todos estão assintomáticos. Além disso, os agentes de saúde prestaram as devidas orientações para os familiares e aos funcionários do hospital.



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