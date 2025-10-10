A- A+

Outubro Rosa Pacientes de mutirão de biópsias gratuitas farão tratamento no HCP e no Hospital Oswaldo Cruz Mulheres encaminhadas por unidades de saúde públicas fizeram os procedimentos no Centro Diagnóstico Lucilo Ávila

Com o objetivo de atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), um mutirão de biópsias gratuitas foi realizado nesta sexta-feira (9), dentro das ações de Outubro Rosa do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila em parceria com o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP).

As pacientes que foram diagnosticadas com câncer de mama na ação serão acolhidas para realizar o tratamento no HCP. O local é uma das principais referências no segmento em Pernambuco, e no Hospital Oswaldo Cruz.

“Participar de ações como esta é parte fundamental do nosso propósito. Acreditamos que cuidar da saúde é um direito de todos e, por isso, promovemos iniciativas que ampliam acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Cada exame realizado representa uma oportunidade de cuidar, acolher e transformar vidas, porque nossa missão vai muito além dos exames. É sobre promover saúde com humanidade”, resume a radiologista Mirela Ávila, diretora médica do Lucilo Ávila.

A equipe de atendimento ainda contou com as radiologistas Patrícia Cravo, Mariana Falcão, Discíola Dantas, Germana Vasconcelos, Patrícia Lima, Raquel Nascimento e Julyana Mendes. A mastologista Cinthia de Jesus, da equipe médica do Hospital do Câncer e do Hospital Osvaldo Cruz, também acompanhou os procedimentos durante o mutirão.

A realização da biópsia é indicada, caso algo suspeito seja achado na mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética. Perante a lei, o procedimento deve ser feito em até 30 dias, e os laudos costumam sair em até 30 dias nas unidades de saúde do Estado. Em Pernambuco, no entanto, 47,5% dos casos de câncer de mama foram tratados em até 60 dias, conforme preconiza a lei. Os dados são da publicação “Controle do Câncer de Mama no Brasil: Dados e Números 2025”, do Ministério da Saúde.

Dificuldades

A dificuldade de se fazer o exame é grande em cidades fora da Região Metropolitana do Recife, onde as unidades de saúde nem sempre têm à disposição equipamentos, insumos e profissionais habilitados para os procedimentos.

Com a ação, o intervalo será reduzido, garantindo um tratamento menos agressivo e salvando vidas. Estudos mostram que as chances de cura são maiores quando as terapias são iniciadas mais precocemente, chegando a 95% em estágios iniciais.

A professora Ezilva Maria Bezerra Domingos, de 56 anos, por exemplo, teve um nódulo na mama descoberto através de um exame de ultrassonografia feito numa clínica conveniada ao SUS no mês de agosto e estava na fila de espera para a punção na mama direita. Moradora do município de Condado, fez uma consulta no início de outubro no Hospital do Câncer com a mastologista Denise Sobral, que a encaminhou para o mutirão.

“Graças a Deus, consegui essa oportunidade de fazer essa punção porque, onde moro, não tem clínica que faça esse procedimento “, disse ela.

A iniciativa do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, em parceria com o Laboratório Luciana Gurgel, atendeu algumas pacientes previamente cadastradas, além de mulheres que foram indicadas para fazer o exame. Elas precisavam apresentar mamografia com resultado BI-RADS 4 ou 5, uma classificação universal usada para designar lesão de alto risco de câncer, comprovação de que o acompanhamento é feito no SUS e uma guia de encaminhamento para a biópsia prescrita por médico do serviço público.

Foram realizados cerca de 40 procedimentos, entre biópsias core guiadas por ultrassonografia, mamotomias por estereotaxia e mamotomias por ultrassonografia. As últimas duas são realizadas por meio de um sistema a vácuo, com maior acurácia diagnóstica, especialmente nas microcalcificações e nos nódulos menores. O número corresponde, em um único dia, a quase 1% do total de biópsias realizadas em todas as unidades de saúde pública de Pernambuco no ano passado: 4.989.

