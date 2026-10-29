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Saúde Pacientes do Espaço Trans do HC passam por cirurgia de neovaginoplastia com pele de tilápia Procedimentos foram realizados nos dias 27 e 28 de outubro

Três pacientes do Espaço de Acolhimento e Cuidado de Pessoas Trans e Travestis do Hospital das Clínicas (HC), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), passaram por uma cirurgia de neovaginoplastia, que amplia o canal vaginal utilizando a pele de tilápia do Nilo.

A ginecologista do HC, Aleide Tavares, destacou que o hospital, uma das referências nacionais em cirurgias de afirmação de gênero, participa do estudo sobre a técnica.

“Vamos usar a pele de tilápia nas próximas cirurgias realizadas aqui no HC, ao longo de um ano, acompanhando a evolução da adaptação da pele de tilápia e o grau de satisfação das pacientes com essa possibilidade de uma melhor funcionalidade da vagina”, ressaltou.

Os procedimentos, que foram realizados nos dias 27 e 28 de novembro, fazem parte de uma pesquisa clínica da Universidade Federal do Ceará (UFC), e tem como objetivo tornar a neovagina mais funcional com maior profundidade e calibre, buscando gerar um impacto positivo sobre sexualidade, autoimagem genital e corporal, além de satisfação e qualidade de vida da paciente.

“Desde 2017 estamos empreendendo a pesquisa com uso de pele de tilápia para reconstrução do canal vaginal na UFC. Mais de 50 casos já foram realizados com a correção do distúrbio de agenesia vaginal, que é a ausência congênita de canal vaginal, chamada Síndrome de Rokitansky. A pele de tilápia liofilizada funciona como um arcabouço para crescimento e proliferação celular, criando um canal vaginal”, explicou o Professor de ginecologia da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC) e professor da UFC, Leonardo Bezerra, que desenvolveu a técnica.

Pacientes do Espaço Trans do HC passam por cirurgia de neovaginoplastia com pele de tilápia (Foto: HC/Divulgação) Pacientes do Espaço Trans do HC passam por cirurgia de neovaginoplastia com pele de tilápia (Foto: HC/Divulgação)

O HC tem parceria com o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) da UFC na pesquisa que tem três vertentes: o uso da técnica nas cirurgias para correção de agenesia vaginal (síndrome de Rokitansky); a reconstrução do canal vaginal em mulheres que fizeram radioterapia; e o alongamento do canal na cirurgia de afirmação de gênero.

“Nossa hipótese é que o uso da pele de tilápia possa promover um canal vaginal fisiologicamente melhor: mais longo, largo, elástico e funcional para a relação sexual. Esse é um dos grandes problemas da técnica atual, que utiliza a inversão da pele do pênis, limitando a dimensão do canal vaginal. Outra grande vantagem é ser uma prótese biológica de baixíssimo custo e segura por não ter infecção cruzada nem contaminação por ser estéril”, detalha Leonardo Bezerra.

O pesquisador pontua que o aproveitamento da pele de tilápia no alongamento do canal vaginal pode ser realizado tanto para o tratamento das complicações da cirurgia de afirmação de gênero (chamadas secundárias), como o fechamento do canal; quanto para as cirurgias primárias de afirmação de gênero, evitando a possibilidade de procedimentos corretivos.

O Hospital das Clínicas informou que, nos últimos procedimentos, foram realizadas duas cirurguas primárias e uma secundária.

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