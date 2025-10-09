A- A+

Desfile Pacientes do Hospital dos Servidores do Estado desfilam durante Semana da Pessoa Idosa Evento no Centro de Medicina Preventiva reuniu mulheres acima dos 60 anos para celebrar autoestima e convivência

O Centro de Medicina Preventiva (Cempre) do Hospital dos Servidores do Estado (HSE) promoveu, nesta quarta-feira (8), um desfile com pacientes da unidade em celebração à Semana da Pessoa Idosa. Com o tema “Costurando vidas, desfilando histórias”, o evento transformou o espaço de consultas médicas em uma passarela de histórias e superação.

Integração e valorização

Segundo a coordenadora do centro, Jacilene Carvalho, o desfile teve como objetivo

“mostrar o quanto elas são importantes, despertar nelas a criação de um novo ciclo de amizade, para que se sintam fortes e valorizadas, com suas histórias de vida e de conquistas”.

As participantes, todas com mais de 60 anos e em acompanhamento por hipertensão ou diabetes, desfilaram com roupas confeccionadas pela própria equipe do centro e por uma das pacientes.

“Levei mais ou menos um mês para confeccionar. Nós nos encontramos para tirar as medidas, e hoje estamos aqui para mostrar”, contou Eulenita Gomes, de 72 anos.

Histórias na passarela

A aposentada Ondina Barros, de 84 anos, conhecida como Nininha do Coco, deu um show à parte ao cantar e dançar o ritmo tradicional pernambucano.

“Este espaço representa tudo para mim, principalmente para a saúde mental. Agradeço a Deus por chegar aos meus 84 anos com disposição e estou me preparando para gravar um CD”, celebrou.

Outra participante, Severina Graciliano, de 71 anos, reforçou a importância do evento.

“Sou hipertensa e estava com ansiedade, mas aqui eu renasci”, relatou.

O desfile reuniu familiares, profissionais de saúde, pacientes e a assessora institucional do Iassepe, Beatriz Gomes, que acompanharam o momento de celebração e troca de experiências entre as participantes.

Com informações da assessoria

