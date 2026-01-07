A- A+

Solidariedade Pacientes do Imip participam de ação especial com a entrega de brinquedos nesta quarta (7) Cerca de 200 brinquedos foram doados pelo Game Station para crianças que realizam tratamento na ala de oncologia pediátrica da instituição

As crianças da oncologia pediátrica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, no Centro do Recife, tiveram uma manhã diferente nesta quarta-feira (7).

Cerca de 200 brinquedos seminovos e em bom estado foram doados pela rede de parque Game Station para os pacientes na ala da oncologia pediátrica da instituição.

Além do Imip, mais dois lugares de Pernambuco receberão as doações, sendo elas o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE), em Santo Amaro, também na área central da capital, e um hospital de Caruaru, no Agreste, que ainda será definido.

Outros nove estados participaram da iniciativa promovida pelo Game Station durante o mês de dezembro. A ação incentivou os clientes a doarem os brinquedos em troca de pontos nos cartões da empresa.

Segundo a coordenadora de marketing do Game Station, Pollyanna Lins, a atitude busca trazer felicidade para as famílias que vêm passando por momentos difíceis.

"Aqui em Recife colhemos 200 brinquedos para distribuir no IMIP em um gesto que inspira muita solidariedade e esperança para tantas famílias que vão levar a diversão para casa", disse.

A ação ainda contou com a presença de Tonhão, mascote do Game Station, que levou diversão e alegria aos pequenos durante o momento da ação.

"A nossa expectativa como marca é fazer com que a diversão continue além dos parques. E aí o nosso estímulo para a doação foi à medida que um brinquedo era doado, foi cedido R$ 10 reais de bônus no cartão do cliente. Então, teve gente que trouxe 30 brinquedos, 50 brinquedos, para fazer com que esse ato de amor chegasse em mais famílias e em mais crianças de diversas idades", completa a coordenadora.

Pollyanna Lins, coordenadora de Marketing do Game Station | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Para Mecneide Mendes, coordenadora da oncologia pediátrica do Imip, é muito importante que haja foco na qualidade de vida das crianças durante o período em que elas passam no hospital.



De acordo com a médica, incentivar as brincadeiras e os momentos lúdicos é uma tarefa fundamental para o sucesso do tratamento contra o câncer infantil.

"No tratamento oncológico, o brincar não é simplesmente um lazer. Ele faz parte do processo terapêutico e é muito importante que essas crianças sejam crianças mesmo dentro do hospital e que elas não carreguem traumas do tratamento. Então, a gente [do Imip] investe muito nisso, não só na qualidade do tratamento oncológico, mas também o foco na qualidade de vida da criança", explica.

Mendes também lembrou que o índice de cura do câncer infantil cresceu nos últimos 5 anos, segundo um levantamento feito pelo Imip.

"Nós passamos de quase 70% de cura para 75.6% de percentuais de cura para todas as crianças tratadas. E isso é muito importante porque esses percentuais se aproximam muito dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Europa. Então é uma grande vitória da equipe como um todo e também da sociedade civil que participa com doações, melhorando o tratamento e melhorando a qualidade de vida [das crianças]", afirma a médica.

Mecneide Mendes, médica e coordenadora da oncologia pediátrica do Imip | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Após a atividade na ala da oncologia pediátrica, a entrega dos brinquedos também passou pelo ambulatório e pelas enfermarias, arrancando sorrisos da famílias presentes no momento.

Tonhão, mascote da rede de parques Game Station, fez a festa das crianças em tratamento contra o câncer no Imip. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Entrega de 200 brinquedos ocorreu na manhã desta quarta-feira (7) na ala de oncologia pediátrica do Imip. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Crianças em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Centro do Recife, recebem brinquedos doados pela rede de parques Game Station. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Crianças em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Centro do Recife, recebem brinquedos doados pela rede de parques Game Station. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Famílias em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Centro do Recife, recebem brinquedos doados pela rede de parques Game Station. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Crianças em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Centro do Recife, recebem brinquedos doados pela rede de parques Game Station. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Famílias em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Centro do Recife, recebem brinquedos doados pela rede de parques Game Station. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Crianças em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Centro do Recife, recebem brinquedos doados pela rede de parques Game Station. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Crianças em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Centro do Recife, recebem brinquedos doados pela rede de parques Game Station. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Crianças em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Centro do Recife, recebem brinquedos doados pela rede de parques Game Station. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Veja também