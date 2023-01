A- A+

PERNAMBUCO Pacientes reclamam de falta de vagas no Hospital Barão de Lucena, na Zona Oeste do Recife A reportagem da Folha de Pernambuco esteve no local mas não foi autorizada a permanecer nas dependências do hospital

A semana começou com muita dificuldade para quem precisa marcar consultas e exames no Hospital Barão de Lucena (HBL), no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife. Na manhã desta segunda-feira (16), pacientes reclamavam das grandes filas e falta de vagas para agendamento.

A reportagem da Folha de Pernambuco esteve no local mas não foi autorizada a permanecer nas dependências do hospital. Do lado de fora, a população relatava a situação caótica que se instalou nesta manhã.

"Eu nunca tinha visto uma condição dessa não, viu? Está muito difícil, muito difícil mesmo. A gente morre e não consegue fazer exame. Porque de seis em seis meses eu tenho que fazer essa ultrassonografia, mas desde outubro que eu não estou conseguindo fazer, não. E hoje eu nunca tinha visto uma coisa dessa, uma situação dessa não, viu? Muito difícil", comentou Dona Consuelo Ferreira, aposentada de 65 anos.

Ela contou que chegou ao hospital às 6h40 da manhã mas não conseguiu ficha para marcação. "Tem uma senhora que está pegando o nome da gente que é para amanhã ou depois ligar. Ela disse que a gente ficasse atenta para quando o telefone tocar, para ela marcar e para a gente saber qual é o dia que a gente vai fazer o exame", disse.



A dona de casa Maria Regina dos Santos, de 43 anos, foi ao hospital tentar agendar uma consulta com mastologista para a mãe, Maria da Hora, de 67 anos.

"Ela faz tratamento aqui e precisa passar pelo médico, toda vez que vem marcar é essa dificuldade mesmo", disse, destacando que chegou ao hospital por volta das 4h manhã mas que em outros dias já chegou a passar a noite no local em busca de uma ficha para a marcação. "Quem precisa de médico tem que correr atrás para conseguir marcar. Infelizmente é assim", frisou.

O aposentado Rivadalve Ferreira da Silva, de 68 anos, foi ao hospital na tentativa de marcar uma consulta com mastologista para mostrar os exames já realizados pela esposa, Edna dos Anjos, também de 68 anos.

"Tinha mais de 100 pessoas na minha frente. E quando chegou perto da minha vez não tinha mais ficha", contou. "A gente diz que é idoso, mostra a identidade, mas eles falam que aqui não tem esse negócio não, que aqui é por vez", disse.

O que diz o hospital

Em nota, a direção do Hospital Barão de Lucena informou que todos os pacientes que se dirigiram ao setor de ambulatório da unidade, nesta segunda-feira (16/01), serão atendidos e terão seus exames e/ou consultas agendadas. A direção frisou, ainda, que todas as marcações de consultas de pacientes que ainda não realizam acompanhamento no serviço, ou seja, consultas de primeira vez devem ser feitas através da rede municipal de saúde, pois é esta que realiza o encaminhamento via Central de Regulação Ambulatorial para as unidades de referência. De acordo com o hospital, apenas os pacientes já acompanhados por especialistas do HBL devem realizar suas marcações de retorno na própria unidade. Na nota, o Barão de Lucena informa, também, que, nesta segunda, além do agendamento de retorno, rotina diária do serviço, há ainda os pacientes que buscam a marcação de exame de ultrassonografia de mama e demais exames de imagem, como também aqueles que buscam o resultado de exames realizados anteriormente. A direção do HBL reforçou que está trabalhando para atender a todos os pacientes de forma célere.

