A- A+

SUSTO Pacientes são retirados de hospital do Recife após princípio de incêndio; funcionário ficou ferido De acordo com o Corpo de Bombeiro, o incidente, que aconteceu em uma unidade particular de saúde, teve início após um vazamento de gás

Entre a noite da sexta-feira (22), e a madrugada deste sábado (23), um princípio de incêndio foi registrado no Hospital Memorial São José, no bairro do Derby, área central do Recife. Segundo relatos de acompanhantes, os pacientes precisaram ser retirados às pressas da unidade particular de saúde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h, por conta de uma ocorrência na sala da máquina de ressonância, que acarretou em um "vazamento de gás com grande quantidade por todo hospital e na rua, impedindo até visibilidade na rua ao lado", segundo a corporação.

O Hospital foi orientado sobre a necessidade de retirar os pacientes, que foram transferidos para unidades de saúde próximas, evacuando todo o local. Os Bombeiros atuaram no transporte de pacientes durante toda a madrugada. Dez viaturas foram utilizadas na logística.

Feridos

Um funcionário de uma empresa terceirizada, que presta serviço ao Hospital, sofreu queimaduras leves nos braços, e foi prontamente atendido.

Em nota, o Hospital afirmou que está "monitorando esses pacientes, bem como nossos funcionários e trabalhando na recuperação das condições operacionais do hospital".

Veja também

CRIME Dona da Pornhub admite ter lucrado com tráfico sexual