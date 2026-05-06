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Hantavírus

Pacientes suspeitos de infecção pelo vírus foram retirados de cruzeiro

Tripulantes do navio, MV Hondius, foram retirados do navio em Cabo Verde e serão transferidos para a Holanda, anunciou nesta quarta-feira (6) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

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Pacientes suspeitos de infecção pelo vírus foram retirados de cruzeiroPacientes suspeitos de infecção pelo vírus foram retirados de cruzeiro - Foto: AFP/Divulgação

Os três pacientes suspeitos de diagnóstico de hantavírus que estavam a bordo do cruzeiro MV Hondius foram retirados do navio em Cabo Verde e serão transferidos para a Holanda, anunciou nesta quarta-feira (6) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

 

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“Três pacientes com suspeitas de infecção por hantavírus acabam de ser retirados do navio e estão a caminho para receber atendimento médico nos Países Baixos, em cooperativa com a OMS, o operador do navio e as autoridades nacionais de Cabo Verde, do Reino Unido, da Espanha e dos Países Baixos”, anunciou Tedros Adhanom Ghebreyesus na rede social X.

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