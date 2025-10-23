A- A+

VÍDEO Recife: pacientes usam raquetes para combater mosquitos no Hospital Getúlio Vargas Unidade hospitalar se pronunciou e prometeu ações de combate a insetos

Pacientes e acompanhantes do Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, têm enfrentado um problema que não deveria ser comum em uma unidade hospitalar: proliferação e infestação de mosquitos no local. Para se proteger, as pessoas usam raquetes.

A Folha de Pernambuco teve acesso a um vídeo que mostra os acompanhantes matando os mosquitos e é possível ouvir os estalos do equipamento matando os insetos.

"Onde é para ter higiene tem é muita muriçoca, o povo matando. É uma vergonha. As muriçocas parecem tanajuras. Todo mundo matando. É muita ‘festa’, meu povo”, diz uma mulher não identificada.

Em outra imagem, uma outra pessoa aponta o possível lugar por onde os insetos entram. Seria por um dos banheiros da unidade hospitalar. O local possui uma janela que sequer possui tela de proteção.

Com a palavra, o HGV

Procurada, a direção do Hospital Getúlio Vargas esclareceu que diversas medidas preventivas e corretivas vêm sendo executadas de forma contínua para o combate à presença de muriçocas. A gestão afirmou que tem feito dedetizações semanais, instalação de arandelas mata-moscas e o reforço nas ações de capinação e limpeza.

“Além disso, a instituição se encontra na fase final de processo licitatório para aquisição e instalação de telas antimosquito em todo o hospital, o que ampliará a proteção física contra a entrada dos insetos”, finaliza o hospital.

