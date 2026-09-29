Pacífico mexicano resiste à passagem do furacão Polo

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Ruas alagadas, árvores caídas, janelas quebradas, mas sem mortes ou feridos graves. Cidades mexicanas ao longo da costa do Pacífico, altamente expostas ao furacão Polo, resistiram ao poderoso ciclone nesta terça-feira (29).

Polo tocou a costa exatamente no limite entre as categorias 2 e 3 da escala Saffir-Simpson. Atingiu o estado da Baja California Sur, onde as autoridades não relataram nenhuma morte.

Puerto San Carlos é um pequeno vilarejo de 6.000 habitantes que vive principalmente do turismo: pesca e observação de baleias. Possui casas humildes, algumas de blocos de concreto, outras de madeira com telhados de zinco, que permaneceram de pé em meio às rajadas de vento.

Não havia eletricidade e algumas ruas estavam parcialmente alagadas devido ao colapso prévio ao furacão de vários trechos de uma barreira de areia que servia como uma contenção do mar.

As Forças Armadas mobilizaram quase 7.000 soldados em Baja California Sur, onde as aulas e o trabalho presencial dos funcionários públicos também foram suspensos. Não há atividades marítimas nem acesso às praias.

Alguns moradores de Puerto San Carlos se refugiaram em um abrigo montado em uma escola, enquanto outros decidiram se retirar do vilarejo.

O governador de Baja California Sur, Víctor Castro, afirmou que cerca de 700 pessoas foram para os abrigos montados.

"A passagem do furacão por Baja California Sur nos deixou com chuva, mas sem perda de vidas, o que é o mais importante. Avaliaremos os prejuízos materiais hoje", disse ele por videoconferência durante a coletiva de imprensa diária da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

"As pessoas estão recebendo assistência; algumas ainda estão em abrigos", acrescentou. "Não tivemos grandes problemas para atender a todos que buscaram abrigo".

Baja California Sur é uma das áreas do México mais expostas à temporada de ciclones, que deverá ser mais intensa este ano devido ao fenômeno El Niño.

Polo apresentou comportamento errático desde o início, com mudanças repentinas de intensidade, passando da categoria 4 para a 5 diversas vezes antes de atingir a costa e continuar sua trajetória em direção ao continente mexicano.

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