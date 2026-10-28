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Frevo Paço do Frevo comemora o Dia do Frevo de Bloco com Arrastão no Bairro do Recife neste domingo (1°) Evento contará com participação de mais de 30 agremiações líricas

No Dia do Frevo de Bloco, celebrado neste domingo (1°), o Bairro do Recife receberá um cortejo com mais de 30 agremiações líricas, entre elas Bloco da Saudade, Bloco das Flores, O Bonde, Cordas e Retalhos, Confete e Serpentina.

A concentração do Arrastão do Frevo está prevista para às 15h30, no Marco Zero. O cortejo percorrerá as ruas do bairro ao som da Orquestra Aurora dos Carnavais, onde seguirá até a frente do Museu do Paço, na Praça do Arsenal.

No local, a apresentação ficará por conta do Coral Edgard Moraes e a Grande Orquestra de Pau e Corda, regida pelo maestro Marco Cezar, que receberá cinco convidados: os cantores Carlos Filho, Gerlane Lops, Gustavo Travassos, Isadora Melo e Maria Flor.

A programação também inclui atividades no sábado (31), por meio da “Aula-espetáculo de Cultural Popular”, que será ministrada por integrantes da Família Salustiano, no terceiro andar do museu, às 16h. A participação é gratuita, mas é necessário se inscrever por formulário online disponível em @pacodofrevo.

Aberta a crianças, jovens e adultos, a aula-espetáculo vai colocar o público em contato com manifestações como o Cavalo-Marinho e o Maracatu de Baque Solto, por meio de dinâmicas que envolvem ritmos, danças, cantos, instrumentos, brincadeiras e histórias, tendo como referência o legado de Mestre Salustiano, o Mestre Salu (1945-2008).

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