A- A+

Programação Paço do Frevo realiza encontro com grupo de estudo da Unicap e Orquestra Experimental da UFPE Museu realizará debate em universidade durante a semana e terá apresentação da Orquestra, que completa 15 anos

O Paço do Frevo realizará atividades durante a semana em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e com a Orquestra Experimental de Frevo, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em celebração aos 15 anos de atuação do grupo.

A primeira iniciativa acontecerá no Departamento de História da (Unicap), que recebe o projeto Observatório do Frevo, nesta quarta-feira (21), a partir das 16h, para debater o tema “Frevo, Raça, Trabalho e Pernambucanidades”.

O encontro é gratuito e as inscrições devem ser feitas com antecedência pelo link disponível em @pacodofrevo.

O debate será conduzido pelo historiador Luiz Vinícius Maciel, coordenador de Memória do Paço do Frevo, e discutirá aspectos da história dos clubes pedestres recifenses na virada dos séculos 19 e 20, a articulação deles com o mundo do trabalho e as identidades raciais no Recife, além de suas contribuições para o desenvolvimento histórico do Frevo.

Já no sábado (24), o Museu Paço do Frevo comemora os 15 anos da Orquestra Experimental de Frevo (OEF), grupo residente do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com uma apresentação realizada às 14h. Os interessados devem adquirir ingresso no museu, localizado na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife.

Oficializada como projeto de extensão em 2011, a OEF é a primeira orquestra de Frevo vinculada a uma universidade e tem como proposta promover, no ambiente acadêmico, a valorização dos gêneros da cultura popular, articulando pesquisa sobre o repertório tradicional e criação de novos frevos.

No domingo (25), segundo turno das eleições, o Paço estará fechado, retornando suas atividades na terça-feira, dia 27.

Veja também