PARABÉNS Paço do Frevo tem programação especial para o mês de março, em comemoração ao aniversário do Recife A programação começa com aulas de dança gratuitas, que serão oferecidas no dia do Aniversário do Recife, em frente ao Paço do Frevo

Nesta quarta-feira (12), data em que se celebra o Aniversário do Recife, capital de Pernambuco, o Paço do Frevo, museu municipal mais visitado da capital, celebrará os 488 anos do Recife frevando. Como parte do projeto “Vivências em Dança e Música”, aulas de dança gratuitas serão oferecidas em frente ao Paço, que fica na Praça do Arsenal da Marinha, no Bairro do Recife.

As aulas acontecerão às 14h, 14h40, 15h20 e 16h, com a passista e professora Patrícia Fernandes. A atividade convida todos os públicos a experimentar o Frevo de forma livre e dinâmica, sem necessidade de inscrição prévia. Basta chegar, cantar parabéns para o Recife e frevar!

Aniversário do Recife

Ainda nesta semana, em que se comemora o aniversário do Recife, no sábado (15), às 15h, acontece a primeira edição do ano do projeto "Desvendando Mestras e Mestres", que mergulha na vida e carreira de grandes nomes da cultura popular.

A primeira personagem a ser desvendada é Mãe Beth de Oxum, mestra do Coco de Umbigada, cantora e compositora reconhecida por sua atuação na valorização das tradições afro-brasileiras e pelo trabalho de mobilização comunitária em prol da cultura e da ancestralidade.

Durante o encontro, Mãe Beth compartilhará sua trajetória, desde a fundação da Sambada de Coco do Guadalupe, que há 25 anos mantém viva a tradição do Coco de Umbigada, até sua luta pela liberdade de culto e preservação das manifestações culturais afrodescendentes. O encontro é aberto ao público, e as inscrições devem ser feitas online.

Mãe Beth de Oxum compartilhará sua trajetória durante encontro no Paço do Frevo. Foto: Hugo Muniz/Paço do Frevo.

Oficinas

O Paço do Frevo também está com inscrições abertas para três oficinas formativas que acontecem neste mês de março, em que se celebra o Aniversário do Recife, sendo duas gratuitas.

"Viradas no Mói de Coentro", que acontece aos sábados entre 15 de março e 10 de maio, das 10h às 13h, será conduzida pela passista e professora de dança Rebeca Gondim e aborda a dança por meio de questões de gênero, sexualidade e raça no Frevo.

A atividade propõe vivências teórico-práticas, com exercícios corporais, rodas de conversa e participação de convidados especiais. O investimento é de R$ 150, e as inscrições estão disponíveis através do link.

Dentro do projeto “Visitas com Acessibilidade”, a oficina "Sinestesia das Lentes: Fotografia para Pessoas com Deficiência Visual" será ministrada pelo fotógrafo e consultor em acessibilidade Michell Platini no dia 21 de março, das 14h às 17h.

Voltada para pessoas cegas ou com baixa visão, apresentará técnicas de fotografia mobile, com enfoque em audiodescrição e tecnologia assistiva. Além do aprendizado teórico, os participantes terão uma experiência prática para desenvolver novas formas de percepção visual por meio da fotografia. A oficina é gratuita, e as inscrições poden ser feitas neste link.

Já no dia 22 de março, das 14h às 17h, o projeto “Frevações” apresenta o curso "Construção de Pandeiros", que será conduzido pelo músico e educador Gabriel dos Anjos. Na oficina, o músico ensinará a confeccionar pandeiros com materiais recicláveis e de baixo custo, proporcionando uma experiência prática e sustentável. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

Confira o serviço da programação que começará com a celebração do aniversário do Recife:

“Vivência Extramuros Especial Aniversário do Recife - Aulas de Frevo”

Data: 12 de março de 2025

Horário: 14h, 14h50, 15h20 e 16h

Local: em frente ao Paço do Frevo

Acesso gratuito

“Desvendando Mãe Beth de Oxum”

Data: 15 de março de 2025

Horário: 15h

Investimento: gratuito (aprovados pagam ingresso do museu - R$ 5)

Local: Sala Nelson Ferreira (1º andar do Paço do Frevo)

Inscrições no link.

“Viradas no Mói de Coentro” com Rebeca Gondim

Data: 15 de março a 10 de maio de 2025

Horário: 10h às 13h

Investimento: R$ 150

Inscrições no link.

“Visitas com Acessibilidade” - Sinestesia das Lentes: Fotografia para Pessoas com Deficiência Visual – com Michell Platini

Data: 21 de março de 2025

Horário: 14h às 17h

Investimento: oficina gratuita, acesso através do ingresso do museu - R$ 5

Inscrições no link.

“Frevações” - Construção de Pandeiros com Gabriel dos Anjos

Data: 22 de março de 2025

Horário: 14h às 17h

Investimento: oficina gratuita, acesso através do ingresso do museu - R$ 5

Inscrições no link.

Paço do Frevo

Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife.

Horários: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h.

Ingressos: R$ 5 (meia-entrada para todos), entrada gratuita às terças-feiras.

pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

